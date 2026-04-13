È il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott. Giacomo Roberto Palma, il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna.

Nel’1995, già vincitore e frequentatore del 160° Allievi Ufficiali di Complemento presso la scuola di fanteria di Cesano di Roma, il dott. Palma è stato assunto nella Polizia di Stato come agente ausiliario di leva. Dal 1998 vince il concorso per Commissari della Polizia di Stato e, dal 22 dicembre dello stesso anno frequenta il 94° Corso.

Con la qualifica di Commissario Capo è stato assegnato nel novembre 2024 presso il Commissariato distaccato di P.S. di Vittoria (RG). Dal 2007 ha assunto la dirigenza dell’Ufficio del Personale presso la Questura di Enna, nonché la responsabilità della Divisione P.A.S.I.

Dal 2013, con qualifica di Vice Questore Aggiunto, è stato trasferito presso la Questura di Catania in qualità di dirigente del Commissariato sezionale di Librino, per poi assumere l’incarico di funzionario addetto alla Divisione P.A.S.I. della medesima Questura.

Nel 2016 è stato assegnato, con funzione di dirigente, al Commissariato Sezionale di Catania “San Cristoforo”, e nel 2017 ha assunto la vice dirigenza del Commissariato sezionale “Centrale”.

Dal 2022 ha assunto l’incarico di Direttore del Settore Tecnico presso il Compartimento della Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, per poi, nel 2025, divenire Direttore del 2° Settore (Polizia Giudiziaria, Ufficio Servizi e sala C.O.C.).

Nel gennaio 2026 viene promosso Primo Dirigente e dal 13 aprile 2026 assume la dirigenza della Divisione Anticrimine della Questura di Enna.

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