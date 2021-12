DOMENICA 19 DICEMBRE LA FESTA DELLE RACCHETTE SICILIANE

Cresce l’attesa e nello stesso tempo fervono i preparativi per l’evento dell’anno del tennis in Sicilia che torna dopo lo stop del 2020 causa Covid.

Domenica 19 dicembre a partire dalle 10.30 presso il meraviglioso Teatro Garibaldi di Enna avrà luogo la Festa delle Racchette Siciliane, l’occasione per celebrare le eccellenze dell’anno che volge al termine in ambito di tennis, wheelchair, padel e Beach Tennis.

La città, sede dell’attesissimo evento, è pronta ad accogliere tutti coloro i quali saranno premiati. Ricordiamo che all’ingresso dovrà essere esibito il Super Green Pass come da direttiva ministeriale in vigore dal prossimo 6 dicembre.

“Enna si sta preparando al meglio per questa grande manifestazione – racconta il primo cittadino Maurizio Di Pietro – abbiamo raccolto con immenso piacere questa opportunità che ci è stata prospettata nelle scorse settimane dal presidente del comitato regionale Giorgio Giordano, dal consigliere Fabrizio Greco e dal delegato provinciale Luigi Napoli. La nostra città – prosegue il sindaco – ha una centralità geografica che l’amministrazione intende sfruttare in ambito di manifestazione sportive e nello specifico del tennis. Stiamo lavorando alacremente per dotare Enna di una adeguata e moderna impiantistica sportiva anche legata al tennis di cui sono grande appassionato oltre che praticante”.

Queste le parole del presidente Fit Sicilia Giorgio Giordano.

“Ringrazio il sindaco Maurizio Di Pietro per averci messo a disposizione questo posto davvero meraviglioso. La Festa ideata dall’attuale consigliere nazionale Gabriele Palpacelli è giunta alla sua dodicesima edizione e ritorna dopo la pausa forzata dello scorso anno legata al Covid. Il prossimo 19 dicembre saremo lieti di premiare le eccellenze delle racchette siciliane (tennis, padel e Beach Tennis). Anche il 2021 ci ha riservato grandi soddisfazioni, oltre che ad una crescita impetuosa della disciplina del padel”.

“Sono felicissimo che questa edizione della Festa delle Racchette Siciliane si terrà nella mia città – spiega il consigliere regionale Fabrizio Greco – faremo di tutto per rendere speciale la giornata del 19 dicembre”.

Saranno premiati, per il tennis, coloro i quali hanno vinto titoli italiani, internazionali in singolare, vestito la casacca azzurra, oltre che conquistato titoli regionali individuali e a squadre, o vinto i vari circuiti. Stesso discorso per il Padel e il Beach Tennis. Riconoscimenti anche per due eccellenze siciliane del wheelchair, quali la marsalese Beatrice Draghici e il catanese Salvatore Vasta.

La giornata sarà intervallata anche dalla proiezione di alcuni video che racchiuderanno i momenti salienti dell’anno.

Ricordiamo che l’ultima edizione è andata in scena a Palermo presso lo Sporting Village.

