Storie correlate

L’Associazione “Antimafia e Legalità”, in una nota, mette in risalto l’uccisione di Pippo Fava, dopo 41 anni.

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

Zen di Palermo, Schifani incontra il parroco: «Regione pronta a finanziare videosorveglianza, convocheremo tavolo operativo»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

Intimidazione al sindaco di Vittoria, la solidarietà di ANCI Sicilia: “Fiducia nelle Forze dell’ordine e nella magistratura”

Riccardo Gennaio 4, 2026 0

Ultime notizie

Fondi Ue, superato obiettivo intermedio di spesa Fse+ a fine 2025. Schifani: «Rimodulazione risorse verso sfide emergenti»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

Centri storici e mutui a interessi zero, Gennuso e Lanteri (FI), Auteri (Dc): “Risposta concreta a giovani e a chi investe nella nostra Sicilia”

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

RISORSE IN COMUNE: STANZIATI 50 MILA EURO PER IL COMUNE DI GANGI

Riccardo Gennaio 7, 2026 0

Devianza giovanile, Regione finanzia progetto dell’Istituto incremento ippico a Catania. Sammartino: «Interveniamo dove spesso lo Stato arriva tardi»

Riccardo Gennaio 7, 2026 0