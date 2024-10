Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sui danni causati dal maltempo e dalla crisi idrica ad Enna ed in tutta la Sicilia.

In seguito ai recenti eventi estremi che hanno colpito la nostra regione, ho chiesto ai Ministri competenti interventi urgenti per garantire la sicurezza delle infrastrutture e per alleviare i disagi della popolazione. Ecco i punti principali dell’interrogazione che ho presentato:

-Dopo mesi di siccità, il maltempo ha colpito duramente la Sicilia, causando frane e allagamenti ad Enna, Agira, Barrafranca, Piazza Armerina e Dittaino.

-La frana in Via Pergusa ad Enna ha interrotto le principali vie di comunicazione tra Enna Alta e Enna Bassa, aggravando i problemi di viabilità e costringendo alla chiusura di alcune attività commerciali.

-Oltre ai disagi infrastrutturali, la città è in emergenza idrica, con un approvvigionamento di acqua ridotto a una volta ogni sei giorni.

On Stefania Marino

Visite: 47