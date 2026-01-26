Danni del maltempo: Mannino ( Cgil Sicilia), lo stanziamento di appena 100 milioni sa di burla ed scandaloso che non ci sia niente per i lavoratori

Palermo, 26 gen- “Lo stanziamento di 100 milioni sembra una burla a fronte di danni stimati tra Sicilia, Calabria e Sardegna di oltre 3 miliardi”. Lo dice il segretario della Cgil Sicilia. Alfio Mannino. “ Inoltre- aggiunge Mannino- mi pare che non ci sia nulla per i lavoratori coinvolti nel fermo delle attività e questo è uno scandalo. Le risorse- aggiunge- sono insufficienti, anche per un primo intervento, si era parlato di 500 milioni almeno appena stamani. È evidente peraltro che si tratta solo di misure d’emergenza, senza prevedere niente per il mondo del lavoro e senza nemmeno la previsione di interventi strutturali. Questo, qualora servisse conferma dell’antimeridionalismo di un governo che usa due pesi e due misure per nord e sud del Paese”

