Storie correlate

Ciclone Harry, Lionti (Uil Sicilia): “A Niscemi ferite profonde, subito tutele per gli sfollati, agricoltori, imprese e pescatori”.

Maltempo: Russo ( Flai Cgil Sicilia), pesca e agricoltura delle zone colpite in ginocchio. Si prevedano aiuti concreti per i pescatori e per i lavoratori agricoli in attesa che le attività possano riprendere

Maltempo: Mannino ( Cgil Sicilia), il disastro in Sicilia trattato in sordina da istituzioni e stampa nazionali.

Ultime notizie

Frana Niscemi, domani sopralluogo Schifani con Ciciliano e Cocina

Panathlon Club Enna, passaggio di carica: Lucio Bonasera nuovo presidente

PALERMO, LA FIAP IMPEGNATA IN TUTTA LA SICILIA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA. «LA SHOAH NON È MERCE DI SCAMBIO POLITICO».

SICILIA: STATO DI EMERGENZA PER IL MALTEMPO. GIAMBONA “RISORSE INADEGUATE, DAL GOVERNO NAZIONALE SCARSA ATTENZIONE PER SICILIA E MEZZOGIORNO”

