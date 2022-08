Da Pietraperzia sostegni a Francesco Colianni

Enza Di Gloria: “Il candidato più credibile per il territorio”

Enna, 31 agosto 2022

“Sono lieta di poter sostenere la candidatura di Francesco Colianni al Parlamento siciliano per le elezioni regionali del 25 settembre. Lo considero il candidato più credibile e più adatto per portare benessere e sviluppo nel nostro territorio”. A dichiararlo è Enza Di Gloria, già candidata a sindaco di Pietraperzia e attiva referente di realtà associative imprenditoriali e sociali del comune dell’Ennese.

Colianni, impegnato da settimane per far conoscere il suo programma elettorale in tutte le realtà della provincia di Enna, esprime gratitudine per l’appoggio manifestato: “Continuiamo a portare avanti le nostre proposte politiche con la collaborazione di validi amministratori e rappresentanti di tutte le categorie sociali. Enza, in particolare, è da tempo un’attenta collaboratrice con la quale costruire assieme linee programmatiche per i punti salienti del nostro programma politico presentato già da due mesi e che mette in prima linea la fiscalità di vantaggio e le nuove opportunità di crescita, le infrastrutture, le risorse energetiche, il Policlinico universitario in territorio ennese, l’agricoltura, il turismo”.

Enza Di Gloria parla di conoscenza e collaborazione politica che va avanti da anni: “Numerosi incontri e produttive conversazioni con Francesco e con gli esponenti più attivi dei Popolari e autonomisti hanno consentito a me e alla realtà imprenditoriale che rappresento di trovare comunanza d’intenti verso le principali tematiche necessarie per una buona politica locale. Noi sosteniamo – ha aggiunto – chi crede nella forza e vitalità del pensiero popolare e cristiano democratico, chi vede i limiti di proposte politiche divisive, in grado solo di ricevere i momentanei consensi di quanti sono costretti a darli perché in condizioni di difficoltà, chi avverte la necessità che un nuovo modello sociale debba essere ricostruito, sulla base della riscoperta del principio di solidarietà”.

Enza Di Gloria fa poi riferimento a “un grande vuoto di contenuti” al Parlamento regionale: “Si deve lavorare – spiega – a quelle linee progettuali in grado di rendere possibile la ricomposizione sociale, il ricondurre la politica alla logica della mediazione, del servizio ai cittadini in vista di un progetto concreto per costruire una Sicilia migliore ”.

