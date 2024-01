Mercoledì 17 gennaio 2024 alle 18.00 gli agricoltori, gli allevatori, le famiglie, le piccole e medie imprese e tutte le persone comuni si incontreranno a Pergusa per stabilire quali azioni programmare per fare risaltare e quindi fare risolvere alla politica le problematiche che ormai affliggono la maggiore parte delle persone. Una crisi provocata da scelte errate dei vari governi regionali, nazionali e soprattutto europei passati e presenti, che ormai attanaglia e costringe ad emigrare i nostri giovani. Inoltre questa comunità europea farlocca sta imponendo il consumo di cibi a volte tossici per l’ uso umano, ed ha impoverito tutti i lavoratori,i piccoli imprenditori e le famiglie. Bisogna dire basta, con decisione e determinazione

Franco Calderone

