Storie correlate

schilliro

FUNZIONE PUBBLICA CGIL SUL CASO DI UN ADOLESCENTE DI ENNA AFFETTO DI AUTISMO MA L’AZIENDA SANITARIA NON RICONOSCE L’INVALIDITA’

Riccardo Febbraio 21, 2026

RIFORMA DELLA DIRIGENZA, NO ALLA FASCIA UNICA. IL PRESIDENTE SCHIFANI ASCOLTI LA PROPOSTA DEI SINDACATI

Riccardo Febbraio 21, 2026

Cefpas, Siad-Csa-Cisal: “Manca il personale e servono le stabilizzazioni, proclamato lo stato d’agitazione”

Riccardo Febbraio 21, 2026

Ultime notizie

meteo 55

Previsioni Meteo Enna: Si apre un anticipo di primavera

Riccardo Febbraio 22, 2026
trummino

Cammino di San Giacomo in Sicilia: importanti accordi internazionali per il suo ideatore Toto Trumino

Riccardo Febbraio 22, 2026
campioni serie D

Calcio a 5 serie D: la Polisportiva Nicosia promossa in serie C2

Riccardo Febbraio 22, 2026

Tennis Tavolo i risultati delle formazioni ennesi

Riccardo Febbraio 22, 2026