*Coppa Sicilia di Torball: il G. Fucà conquista un meritato secondo posto ad Acireale*

Si è svolta oggi, presso il Palazzetto dello Sport di Acireale, l’edizione 2025 della *Coppa Sicilia di Torball*, una manifestazione regionale attesissima che celebra lo sport paralimpico e l’inclusione attraverso il gioco e la passione.

In un clima di intensa partecipazione, agonismo e rispetto, le squadre si sono sfidate regalando al pubblico momenti di grande emozione. A salire sul podio, *al primo posto l’Augusta*, squadra che si conferma una delle realtà più solide del panorama siciliano. *Il secondo posto è andato con orgoglio alla squadra del G. Fucà*, autrice di un percorso entusiasmante, fatto di determinazione, gioco di squadra e tecnica. A completare il podio, *il Settecolli*, che conquista un meritato terzo posto grazie a una prestazione costante e combattiva.

Per il G. Fucà si tratta di una conferma importante, che premia il duro lavoro svolto durante la stagione e rafforza la fiducia in vista delle prossime competizioni.

Complimenti a tutte le squadre partecipanti per aver contribuito a rendere questa giornata un vero inno allo sport, all’inclusione e alla forza della condivisione.

