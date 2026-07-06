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Consorzio Ente Autodromo di Pergusa: revocato lo stato di liquidazione. Approvato all’unanimità il nuovo Statuto e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. L’ACI conferma il proprio impegno per il futuro dell’Autodromo.

L’Automobile Club di Enna esprime grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto oggi nel corso dell’Assemblea del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, tenutasi presso gli Uffici della Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Enna alla presenza del notaio Sebastiano Messina.

L’Assemblea, con il voto unanime di tutti i soci consorziati, ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio, ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione e ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, segnando l’inizio di una nuova fase per l’Autodromo di Pergusa.

Si tratta di un passaggio storico che restituisce piena operatività al Consorzio e pone le basi per il rilancio di una delle infrastrutture sportive più importanti della Sicilia.

L’esito dell’Assemblea conferma quanto l’Automobile Club di Enna ha sempre sostenuto con responsabilità e coerenza: il superamento della liquidazione era possibile, ma poteva essere realizzato soltanto nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il Consorzio, attraverso la presenza e il consenso unanime di tutti i soci.

Per questa ragione, le polemiche che nei mesi scorsi hanno tentato di attribuire all’ACI responsabilità per la mancata proroga del precedente Statuto risultano oggi definitivamente superate dai fatti.

L’Automobile Club di Enna aveva più volte ribadito, anche sulla base del parere espresso dallo stesso notaio, che decisioni di tale portata non potevano essere assunte unilateralmente né da un singolo socio, ma richiedevano necessariamente la partecipazione e il voto favorevole di tutti i componenti dell’Assemblea consortile.

La deliberazione unanime adottata oggi rappresenta la dimostrazione concreta della correttezza di quella posizione.

L’ACI c’è sempre stata. Ha continuato a lavorare con spirito istituzionale, evitando inutili contrapposizioni e mantenendo come unico obiettivo la tutela dell’Autodromo di Pergusa e il futuro del Consorzio. Non ha mai abbandonato il tavolo del confronto, né ha mai fatto venir meno il proprio contributo per individuare una soluzione condivisa, legittima e stabile.

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Il Presidente Battaglia rivolge inoltre le più vive congratulazioni all’Avv. Ones Benintende per la sua elezione nel nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa.

La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento del ruolo, della credibilità e dell’impegno che l’ACI ha sempre profuso a favore dell’Autodromo e costituisce motivo di soddisfazione per l’intero Automobile Club.

Siamo certi che l’Avv. Benintende, insieme al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, saprà mettere a disposizione dell’Ente competenza, equilibrio e senso delle istituzioni, contribuendo ad avviare una nuova stagione di crescita e di sviluppo.

Da oggi si apre una fase nuova. È il momento di mettere definitivamente da parte le polemiche e lavorare tutti insieme per restituire all’Autodromo di Pergusa il prestigio che merita.

L’Automobile Club di Enna continuerà ad essere un partner leale, presente e responsabile, mettendo a disposizione la propria esperienza e la propria competenza per sostenere ogni iniziativa utile alla valorizzazione dell’Autodromo, del motorismo sportivo e dell’intero territorio ennese.

I fatti hanno dimostrato che la strada indicata dall’ACI era quella giusta. Oggi, grazie al senso di responsabilità di tutti i soci, il Consorzio può finalmente guardare al futuro con rinnovata fiducia.

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