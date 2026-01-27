Comitato Pendolari: rihiesta rimborso titoli di viaggio per la tratta ferroviaria Messina – Taormina
Richiesta rimborso titoli di viaggio per la chiusura del tratto ferroviario Messina-
Taormina rilevando la impossibilità di poter garantire servizi ferroviari con bus sostitutivi,
compromettendo così la possibilità di raggiungere i propri luoghi di lavoro o studio.
Egregi e spett.li tutti,
con la presente, desideriamo chiedere chiarimenti riguardo ai provvedimenti che saranno
adottati per tutti i cittadini che hanno acquistato abbonamenti e biglietti ferroviari non
utilizzati dal 19 gennaio 2026, a causa del blocco agli spostamenti ferroviari determinato
dal cedimento della linea ferroviaria tra Taormina e Messina in occasione del ciclone Harry.
Si evidenzia che la riapertura della circolazione ferroviaria, prevista dal pomeriggio di
venerdì 22 gennaio 2026, riguarda esclusivamente il tratto Catania-Taormina, precludendo
la possibilità di spostamenti in treno e con bus sostitutivi tra Messina e le altre località
interessate dal servizio ferroviario, quali Taormina-Giardini, Letojanni, Sant’Alessio Siculo –
Forza D’Agrò, Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera-Mandanici, Nizza di Sicilia,
Alì Terme, Scaletta Zanclea e Giampilieri.
Numerosi pendolari, tra lavoratori e studenti, hanno manifestato le proprie istanze sin dai
giorni dell’allerta meteo rossa, evidenziando come non siano stati garantiti servizi ferroviari
né bus sostitutivi, compromettendo così la possibilità di raggiungere i propri luoghi di lavoro
o studio.
In questo contesto, chiediamo ufficialmente quale siano le misure previste per il rimborso
dei titoli di viaggio acquistati e non utilizzati, in conformità con quanto stabilito dalla Carta
dei Servizi, punto 8.2, dalle condizioni minime di qualità dettate dall’ART di cui alla delibera
n.16/2018 e alla delibera n.106/2018, la quale prevede, tra l’altro, alla Misura 7, forme di
indennizzo per titolari di abbonamento, i quali subiscano un susseguirsi di ritardi e
soppressioni.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro e di informazioni circa le azioni che l’Assessorato
intende adottare per tutelare i diritti dei cittadini interessati.
Certi di un Vs. autorevole riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Comitato Pendolari Siciliani – CIUFER
F.to Giosuè Malaponti