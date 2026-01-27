Storie correlate

Il M5S all’Ars prepara il reddito di cittadinanza regionale. Presentato oggi all’Ars il ddl “che colma il vuoto lasciato dalla norma nazionale”

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

Tasse e salari: in Italia si paga di più e si guadagna di meno. L’allarme di FEDITALIMPRESE

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

CREDEM: INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE COLPITE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI IN SICILIA

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

Ultime notizie

Niscemi, dopo la frana assessorato della Salute avvia la riorganizzazione delle attività sanitarie

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

Il dibattito all’Ars sugli interventi post ciclone Harry

Riccardo Gennaio 27, 2026 0

Il “Centro d’arte Raffaello” celebra la Giornata della Memoria: in vetrina nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E un disegno di Bruno Caruso

Riccardo Gennaio 27, 2026 0
d'alema 1

Massimo D’Alema a Enna “L’alternativa alla destra non può essere solo elettorale, ma democratica e culturale, fondata su una visione del futuro per le nuove generazioni.

Riccardo Gennaio 27, 2026 0