Egregi e spett.li tutti,

con la presente, desideriamo chiedere chiarimenti riguardo ai provvedimenti che saranno

adottati per tutti i cittadini che hanno acquistato abbonamenti e biglietti ferroviari non

utilizzati dal 19 gennaio 2026, a causa del blocco agli spostamenti ferroviari determinato

dal cedimento della linea ferroviaria tra Taormina e Messina in occasione del ciclone Harry.

Email: comitatopendolari@gmail.com – Tel.: 3475545402

Si evidenzia che la riapertura della circolazione ferroviaria, prevista dal pomeriggio di

venerdì 22 gennaio 2026, riguarda esclusivamente il tratto Catania-Taormina, precludendo

la possibilità di spostamenti in treno e con bus sostitutivi tra Messina e le altre località

interessate dal servizio ferroviario, quali Taormina-Giardini, Letojanni, Sant’Alessio Siculo –

Forza D’Agrò, Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera-Mandanici, Nizza di Sicilia,

Alì Terme, Scaletta Zanclea e Giampilieri.

Numerosi pendolari, tra lavoratori e studenti, hanno manifestato le proprie istanze sin dai

giorni dell’allerta meteo rossa, evidenziando come non siano stati garantiti servizi ferroviari

né bus sostitutivi, compromettendo così la possibilità di raggiungere i propri luoghi di lavoro

o studio.

In questo contesto, chiediamo ufficialmente quale siano le misure previste per il rimborso

dei titoli di viaggio acquistati e non utilizzati, in conformità con quanto stabilito dalla Carta

dei Servizi, punto 8.2, dalle condizioni minime di qualità dettate dall’ART di cui alla delibera

n.16/2018 e alla delibera n.106/2018, la quale prevede, tra l’altro, alla Misura 7, forme di

indennizzo per titolari di abbonamento, i quali subiscano un susseguirsi di ritardi e

soppressioni.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro e di informazioni circa le azioni che l’Assessorato

intende adottare per tutelare i diritti dei cittadini interessati.

Certi di un Vs. autorevole riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Comitato Pendolari Siciliani – CIUFER

F.to Giosuè Malaponti

