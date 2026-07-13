Internazionalizzazione, missione istituzionale a New York per promuovere il made in Sicily. Tamajo riunisce i rappresentanti dei settori produttivi

È iniziato il percorso organizzativo della missione istituzionale a New York prevista nella terza decade di settembre con l’obiettivo di promuovere le eccellenze produttive della Sicilia. Stamattina, nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, a Palermo, si è riunito il tavolo operativo convocato dall’assessore Edy Tamajo con la partecipazione dei rappresentanti dei distretti produttivi, dei consorzi e delle principali realtà imprenditoriali siciliane.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente Renato Schifani, rappresenta un’importante occasione di promozione del sistema produttivo dell’Isola sui mercati internazionali e si inserisce nell’ambito dell’intesa sottoscritta tra la Regione e il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese siciliane.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le finalità della missione, che punta anche a favorire nuove opportunità commerciali e attrarre nell’Isola investimenti, attraverso un programma di incontri istituzionali e business con operatori economici e portatori di interesse statunitensi.

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«L’obiettivo – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo – è presentare a New York una Sicilia dinamica, competitiva e capace di conquistare nuovi spazi nei mercati internazionali. Lavoriamo in stretta sinergia con il governo nazionale e con il ministero degli Affari esteri per offrire alle nostre imprese strumenti concreti di crescita. La forte partecipazione registrata oggi dimostra quanto il tessuto produttivo siciliano creda nelle opportunità offerte dall’internazionalizzazione».

La missione rappresenta uno dei principali appuntamenti della strategia regionale per sostenere l’export e rafforzare la presenza delle imprese siciliane nei mercati esteri, consolidando il ruolo della Sicilia come protagonista dello sviluppo economico internazionale.

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