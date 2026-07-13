Goletta Verde arriva in Sicilia: il 14 luglio sarà ormeggiata a Capo D’Orlando

Martedì 14 luglio laboratori didattici e incontro di presentazione del dossier “Coste siciliane alla deriva”

*Per accreditarsi inviare e-mail a golettaverde@legambiente.it

Segui Goletta Verde sui social: Goletta Verde Facebook | X | Instagram

Goletta Verde continua il suo viaggio e approda in Sicilia, a Capo D’Orlando il 14 luglio. Questa edizione, la numero 40, ha come partners principali Anev, CONOU, Novamont, Renexia.

Martedì 14 inizierà con la didattica ambientale dei laboratori “Alla Scoperta del Mare” dove, tra giochi e indovinelli impareremo a conoscere e rispettare la specie Caretta caretta e il suo habitat. La sera si prosegue con un incontro per presentare il dossier “Coste siciliane alla deriva”, occasione per discutere insieme sulle ripercussioni per la costa dovute dalla pressione antropica ed i cambiamenti climatici. Appuntamento alle ore 21, presso la Sala Meeting del Sestante Marina Hotel, porto di Capo D’Orlando.

La Goletta Verde proseguirà la sua tappa siciliana a Catania il 16 e il 17 luglio.

“Ogni anno il passaggio di Goletta Verde è un’occasione per accendere i riflettori sui temi legati al nostro territorio – dichiara Tommaso Castronovo, presidente Legambiente Sicilia. La giornata a Capo D’Orlando sarà dedicata al tema della salvaguardia delle coste e le strategie che possiamo mettere in campo per tutelarla. La tappa siciliana si concluderà poi a Catania, per continuare a parlare di come possiamo difendere e proteggere il nostro mare”

40 anni di Goletta Verde: Quest’anno Goletta Verde festeggia la sua 40esima edizione solcando il Mediterraneo con due imbarcazioni storiche: la Goletta Verde – Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che ha navigato fino a Brindisi; e con l’Oloferne che dalla Calabria ha dato il cambio alla Catholica, navigando fino ad inizio agosto per arrivare in Liguria, da dove quarant’anni fa partì la prima edizione di Goletta Verde.

In 40 anni, dal 1986 ha percorso 160.000 km, Goletta Verde ha percorso quattro volte il periplo della Terra, ed effettuato decine di migliaia di analisi, centinaia di blitz e denunce in tutta Italia e qualche volta all’estero. Storici i blitz contro gli ecomostri, da Punta Perotti, a Bari, all’hotel Fuenti, sulla costiera amalfitana. Dopo anni di mobilitazioni, entrambi gli ecomostri sono stati abbattuti dalle ruspe. Punta Perotti nel 2006 e l’Hotel Fuenti nel 1999. Un’eco-vittoria storica per Goletta Verde che nel 2017 è anche approdata all’ONU, alla Conferenza mondiale sugli oceani, a New York, dove Legambiente è intervenuta in Assemblea generale per raccontare l’impegno della sua campagna.

Advertisement

Si ringrazia il Porto turistico di Capo D’Orlando per la disponibilità e la collaborazione

Advertisement

Visite: 99