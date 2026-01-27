Sicilia, valori e luoghi del design

Edizione Speciale a conclusione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025

martedì 3 febbraio 2026, ore 16.00

Ordine degli Architetti di Agrigento in via Vincenzo Gaglio 1.

Il convegno “Sicilia, valori e luoghi del design” conclude il programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, raccontando il design come espressione culturale, identitaria e strategica del territorio. Designer, imprese e istituzioni si confrontano su innovazione, sostenibilità e ricerca, valorizzando esperienze siciliane di rilievo nazionale e internazionale. Un momento di sintesi che rafforza il dialogo tra luoghi, cultura e progetto.

In occasione dell’evento espositivo dell’ADI Design Index, selezione ufficiale per concorrere al Compasso d’Oro ADI, e dell’evento espositivo “Design e Arte” a cura di Valentina Fisichella con ADI e ADI Sicilia, quest’ultimo ospitato in quattro sedi di particolare pregio storico-monumentale, entrambi inseriti tra le manifestazioni programmate per l’investitura della città di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, ADI Sicilia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, il Comune di Agrigento e la Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, organizza il convegno dal titolo “Sicilia, valori e luoghi del design – Edizione Speciale a conclusione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, che si terrà martedì 3 febbraio 2026 alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Agrigento.

Il convegno rappresenta un momento di sintesi e riflessione sul ruolo del design come espressione culturale, strumento di innovazione e leva strategica per lo sviluppo dei territori, ponendo al centro l’esperienza siciliana come modello capace di coniugare tradizione, ricerca, sostenibilità e visione contemporanea. L’iniziativa si configura come evento conclusivo del percorso culturale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, riaffermando il valore del design come linguaggio trasversale in dialogo con l’arte, l’architettura, l’impresa e la società.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento Rino La Mendola e di Gianfranco Tuzzolino, Presidente del Polo Universitario Territoriale di Agrigento dell’Università di Palermo e componente del Consiglio Regionale dei Beni Culturali della Sicilia. A moderare il convegno sarà Luigi Patitucci, designer, storico e critico del design, nonché Consigliere ADI Sicilia, figura di riferimento nel panorama nazionale e internazionale della disciplina.

L’introduzione ai temi sarà affidata ad Andrea Branciforti, Consigliere ADI Sicilia e Past President, e ad Anna Fidelio, Vice Delegata Territoriale ADI Sicilia e Coordinatrice dell’Osservatorio ADI Sicilia, che offriranno una lettura sistemica del design in Sicilia e dell’azione culturale e strategica condotta dall’ADI sul territorio.

Seguiranno gli interventi di designer, imprenditori e progettisti che racconteranno esperienze significative di design orientato alla ricerca, alla sostenibilità e all’innovazione, tra cui Andrea Branciforti con la Collezione Legàmi, Antonio Rizzuto, founder e CEO di Escooh, con un contributo sul progetto Legno Vivo, Marco Romano, CEO di Romano Pavimenti, con l’esperienza della collezione InMOV, Nicolò Parrinello di Ninefifty, Simona Lacagnina e Alvaro Gonzales Romero di Allhora Studio con un focus sull’Health Design e sull’esperienza della mascherina Cliu, Luca Costa e Stefania Russo per Targa Giovani, Adriana Santanocito, founder di Ohoskin, con una riflessione sulla vegan leather e sul lusso sostenibile, Enrica Arena, founder di Orange Fiber, con un contributo sui tessuti circolari da scarti agrumicoli, e Giorgia Bartolini e Vincenzo Castellana di Orografie, che presenteranno il Manifesto del Design Anfibio e le collezioni del brand.

Attraverso il racconto di progetti, materiali, processi produttivi e visioni, il convegno restituisce un’immagine del design siciliano come pratica capace di generare valore culturale, economico e sociale, rafforzando il legame tra luoghi, identità e futuro. L’incontro si concluderà con un momento di sintesi e confronto, confermando il design come uno dei linguaggi centrali nel percorso culturale avviato da Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e proiettato oltre la conclusione dell’anno celebrativo.

