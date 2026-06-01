L’Instituto Cervantes Palermo presenta il concerto di flamenco contemporaneo Taranto Aleatorio

con María del Mar Suárez in arte La Chachi e Lola Dolores

giovedì 4 giugno, ore 19.00

Ingresso libero

Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani

Palermo

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L’Instituto Cervantes di Palermo presenta il concerto di flamenco contemporaneo Taranto Aleatorio con la ballerina María del Mar Suárez in arte La Chachi e la cantante Lola Dolores, in programma giovedì 4 giugno alle ore 19.00 nei locali della Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 33).

«Questo appuntamento tanto atteso – dichiara il direttore Juan Carlos Reche Cala – rappresenta una delle tante attività organizzate in occasione delle celebrazioni per i venti anni di presenza a Palermo dell’Instituto Cervantes, che si inaugurò il 5 giugno del 2006. La volontà di ospitare queste due artiste di fama internazionale volge lo sguardo verso le nuove generazioni che guardano al passato ma sono proiettate al futuro, alla ricerca e alla scoperta».

Il Taranto, palo ovvero una delle tante varianti delle forme tradizionali del flamenco, proviene dalla zona mineraria di Almería; in origine era un canto primitivo, semplice, asciutto, senza chitarra, nato dall’esigenza di cantare in modo spontaneo.

In questo lavoro di ricerca scenica che ha girato il mondo prima di giungere a Palermo, La Chachi e Dolores, rispettando la struttura del tablao tradizionale, il tradizionale locale spagnolo dedicato agli spettacoli dal vivo di flamenco, indagano come l’incontro tra la danza e il canto possa lasciare spazio al caso per trasformarsi in un misto di arti.

Con un linguaggio scenico contemporaneo le artiste si addentrano nella ricerca del corpo e nella sorpresa del canto senza accompagnamento musicale. Senza cercare qualcosa di concreto, emergono la gestualità irriverente, l’umorismo, il caso. La danza e il canto si modificano senza spezzarsi del tutto e ciò che accade viene integrato sulla scena, come nella vita, per continuare a ballare.

Taranto aleatorio ha partecipato a prestigiosi festival internazionali tra i quali ricordiamo il Furies Festival (Québec), il New Baltic Dance Festival (Lituania), l’Umbrella Festival (Londra), la Biennale de danse du Val-de-Marne (Parigi), il Guidance Festival (Portogallo), il Julidans Festival (Amsterdam), Fabbrica Europa (Firenze), International Dance Theatre Fest Lublin (Polonia), per citarne alcuni. È stato selezionato dagli Olivier Awards 2026 come uno dei migliori spettacoli di danza nel Regno Unito.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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