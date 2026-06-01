SAGRA DELLA “VASTEDDA CU SAMMUCU”: PRONTO IL PROGRAMMA DELLA XXVIII EDIZIONE

Il 13 e il 14 giugno un ricco weekend tra sapori, tradizione, folklore e musica nel cuore della Sicilia

Troina, 1 giugno 2026 – Fervono i preparativi per la Sagra della “vastedda cu summucu”, l’atteso appuntamento con il gusto e la tradizione gastronomica troinese in programma sabato 13 e domenica 14 giugno prossimo.

La macchina organizzativa della XVIII edizione della kermesse dedicata gustosa focaccia farcita con tuma e salame e impreziosita dal profumo unico dei fiori di sambuco, entra ufficialmente nel vivo con un articolato e ricco programma tra sapori, tradizioni, folklore e musica nel cuore della Sicilia.

Per un intero weekend la prima capitale normanna dell’Isola accenderà su di sé i riflettori trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto che collegherà via Nazionale, via Umberto e piazza Giacomo Matteotti in un unico percorso a ingresso gratuito, dando vita a un festival gastronomico-culturale in grado di richiamare un pubblico sempre più numeroso sia di cultori del buon cibo che di amanti dell’arte e delle bellezze naturali.

“La sagra della vastedda cu sammucu – spiega l’assessore al turismo e agli eventi Salvuccio Siciliano -, è diventata nel corso degli anni un evento di rilievo nel panorama regionale e nazionale. Il programma delle due giornate prevede tante occasioni di svago per tutte l’età: spettacoli musicali, dj di rilievo nazionale, artisti di strada, giochi per bambini e attività con giochi popolari d’intrattenimento lungo tutto il percorso che allieteranno i visitatori. Un’opportunità per far vivere la nostra Città con tutte le sue bellezze storico-artistiche e naturalistiche, promuovendo il territorio e creando riflessi positivi sia da un punto di vista economico per i nostri operatori locali, che di attrazione turistica”.

La Sagra prenderà il via ufficialmente sabato 13 giugno alle ore 10:00 in via Nazionale, con il tradizionale taglio del nastro e l’apertura degli stand artigianali e gastronomici, subito animati da spettacoli itineranti. Dopo l’aperitivo di benvenuto, il pomeriggio della prima giornata sarà dedicato alle tradizioni popolari con i giochi di quartiere e i ritmi dei “Sunatura do Fistinu”, seguiti alle 17:30 dalle evoluzioni e dalle gags degli artisti di strada tra acrobazie e torce infuocate. La serata si accenderà poi in piazza Matteotti: alle 20:30 saliranno sul palco i “Similaura” per un tributo a Laura Pausini, che farà da spalla al grande evento delle 22:30, quando Troina ospiterà il live show di Renée La Bulgara, celebre dj e speaker radiofonica, prima della discoteca in piazza che chiuderà la notte.

Domenica 14 giugno la festa ricomincerà alle 10:00 con la riapertura degli stand e il “Morning Club” in piazza Matteotti, un format che unirà la musica diurna e i dj set all’aperitivo a base di vastedda. Il pomeriggio replicherà lo schema del sabato, alternando i giochi della tradizione e le note dei “Sunatura do Fistinu” alle nuove performance degli artisti di strada.

Il gran finale della ventottesima edizione sarà invece riservato all’evento “Folk in Piazza” delle 20:30, che vedrà l’esibizione del gruppo “A Musetta” insieme ad altre realtà del territorio.

Accanto al percorso del gusto, la Sagra di quest’anno offre un fitto ventaglio di attività collaterali pensate per ogni tipo di pubblico. Gli appassionati di trekking e natura potranno infatti usufruire delle escursioni guidate gratuite organizzate dal CAI, che copriranno mete affascinanti come il Monte Muganà, le Rocche di Cunnuliu sul Lago Ancipa, il Ponte di Failla e una suggestiva camminata al tramonto sul Monte San Pantheon. Per gli amanti dell’arte invece, il Sistema Museale Troinese garantirà l’apertura straordinaria a orario continuato del Museo della fotografia di Robert Capa e dei Musei civici della Torre Capitania, mentre le vie del centro saranno arricchite dall’iniziativa “Arte in Cammino” e dalle visite storiche guidate dalla cooperativa La Sorgente.

Un evento pensato anche per le famiglie, grazie a un’area ricreativa con giochi gonfiabili allestita in via Nazionale e supportato dal punto di vista logistico da un servizio di bus navetta gratuito che collegherà costantemente i parcheggi periferici con il centro. L’intera manifestazione, infine, sarà raccontata in tempo reale grazie alla diretta radiofonica di Radio TRC.

Gli stand enogastronomici saranno attivi per tutta la durata della manifestazione, garantendo la possibilità di gustare la Vastedda cu sammucu calda e gli altri prodotti tipici locali e, all’interno del percorso, saranno attivi i laboratori di preparazione della Vastedda cu sammucu (a cura della Pro Loco) e imperdibili sessioni di show cooking (realizzati dall’Istituto Alberghiero di Troina), per promuovere e far conoscere a tutti l’eccellenza e l’identità culinaria del territorio.

Per ulteriori informazioni e restare sempre aggiornati, è possibile collegarsi a https://enjoytroina.it/sagra-vastedda-cu-sammucu-2026.

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