Trent’anni di dolce eccellenza: Messina celebra la storia della maestra pasticciera Loredana Ermini

Il trentennale della Pasticceria Di Pietro, celebrato nel complesso monumentale Monte di Pietà, ha raccontato una storia di passione al femminile, dedizione e amore per la città di Messina. Una serata carica di emozioni e sapori alla quale hanno partecipato istituzioni cittadine e regionali, chef, pasticceri e gelatieri appartenenti all’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina, alla Conpait e alla FIPGC.

MESSINA – Trent’anni di amore per la pasticceria, dedizione al lavoro, ricerca dell’eccellenza e dell’artigianalità. Un traguardo importante celebrato dalla Pasticceria Di Pietro il 29 maggio scorso in un luogo ricco di storia, il Monte di Pietà di via XXIV Maggio, complesso monumentale del 1600, tra i più suggestivi del patrimonio architettonico di Messina, trasformato per una sera nel palcoscenico dell’alta pasticceria e della gastronomia siciliana. Un evento partecipato e ricco di emozioni, dedicato alla storia professionale e umana della maestra pasticcera Loredana Ermini, che ha riunito attorno a sé tanti amici e colleghi rafforzando la rete associativa con chef, pasticceri e gelatieri appartenenti all’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina, alla Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani) e alla FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria).

Tra le istituzioni presenti all’evento, l’On. Elvira Amata, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, il Sindaco neo eletto della Città di Messina Federico Basile e il Capitano di Vascello Gabriele Belfiore, Comandante del Nucleo Supporto Logistico della Marina Militare di Messina, che non hanno fatto mancare il loro apprezzamento per il traguardo della Pasticceria Di Pietro che in tre decenni di attività ha saputo costruire un marchio riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini della città dello Stretto.

La serata è stata l’occasione per ripercorrere le tappe più importanti della carriera dell’imprenditrice messinese e il rapporto con la città. In questi anni Loredana Ermini è riuscita a trasformare la sua pasticceria in un luogo simbolo della tradizione messinese, sviluppando allo stesso tempo nuove idee e progetti. Tra questi spicca la creazione dell’Mbracciata, dolce divenuto simbolo di Messina, ispirato alla rinascita dopo il terremoto del 1908, ideato per raccontare, attraverso il gusto, la cultura e le radici del territorio. Particolarmente toccante, durante la serata, il momento in cui si è fatto cenno alla missiva inviata dal Santo Padre per ringraziare del dono dell’Mbracciata che la pasticceria ha fatto recapitare all’indirizzo di Papa Leone XIV. Un motivo di orgoglio a cui si aggiunge un altro importante traguardo raggiunto proprio nei giorni scorsi: l’ingresso di Loredana Ermini nella prestigiosa Guida L’Arcimboldo, con i Tre Pennelli, massimo riconoscimento assegnato alle eccellenze italiane della ristorazione e dell’arte dolciaria. Un premio che certifica la qualità del lavoro svolto e la storia della pasticceria.

«Ho il cuore colmo di emozione e di gratitudine. La celebrazione dei nostri trent’anni di attività – ha affermato Loredana Ermini – mi ha regalato qualcosa che va oltre ogni aspettativa: l’affetto sincero di un’intera comunità. La serata è stata molto più di una festa: è stata un abbraccio collettivo che mi ha profondamente commossa. Vedere così tante persone, clienti, amici, collaboratori, istituzioni e cittadini riuniti per festeggiare questo importante traguardo è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Trent’anni non sono stati un gioco. Sono stati anni di lavoro intenso, sacrifici, responsabilità, rinunce e sfide affrontate ogni giorno con determinazione. Ma sono stati anche anni ricchi di soddisfazioni, di incontri straordinari, di crescita professionale e umana. In questi trent’anni abbiamo cercato di fare il nostro lavoro con serietà, passione e rispetto per la tradizione, senza mai dimenticare il valore delle persone. Per questo motivo l’affetto che la città ci ha dimostrato durante questa ricorrenza ha avuto per me un significato speciale. Mi ha fatto capire che il lavoro svolto in tutti questi anni ha lasciato un segno e che il legame costruito con il territorio è autentico e profondo».

«Sono felice di stare accanto a una imprenditrice che con il suo lavoro – ha affermato l’On. Elvira Amata – continua a dare lustro alla nostra città. Dietro la vetrina della sua pasticceria non ci sono solo ingredienti di qualità, c’è tanto lavoro, ci sono sacrifici, passione e capacità di rinnovarsi ogni giorno, dal 1996 ad oggi. Complimenti di cuore per come state portando avanti la tradizione dolciaria messinese. State festeggiando i trent’anni, sono certa che ne seguiranno altri trenta di altrettanti successi».

Grande protagonista della serata, nello splendido spazio cittadino allestito con cura e ricerca dei dettagli, è stato il gusto. Piatti d’autore realizzati con materie prime locali dagli chef dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina, guidati dal Presidente Paolo Romeo, hanno condotto gli ospiti in un viaggio tra i sapori del territorio. Ad accompagnare le proposte gastronomiche, i vini della storica Casa Vinicola Fazio di Erice, azienda giunta alla quarta generazione e oggi guidata da Lilly Fazio, autorevole esponente dell’Associazione nazionale delle Donne del vino di Sicilia. Le etichette selezionate hanno valorizzato ogni degustazione, creando un dialogo armonico tra cucina e pasticceria.

Tra i momenti più coinvolgenti della serata, la preparazione dal vivo della spettacolare torta del trentennale, ispirata all’Mbracciata e realizzata dai maestri pasticceri della Conpait coordinati dal Presidente Peppe Leotta. Un’opera dolciaria che ha rappresentato non soltanto una creazione artistica, ma anche il tributo di un’intera categoria professionale a una collega che ha contribuito a elevare il prestigio della pasticceria siciliana. Il tradizionale taglio della torta, affidato al sindaco Federico Basile e a Loredana Ermini, affiancata dai figli Alessandra e Christian, dai nipotini e da tutti i pasticceri, ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata. Un gesto simbolico con cui il primo cittadino ha voluto rendere omaggio all’importante anniversario della Pasticceria Di Pietro, esprimendo le proprie congratulazioni per il percorso di eccellenza che ha contribuito a valorizzare il nome di Messina nel panorama dell’arte dolciaria. «Non posso che augurare a Loredana e alla sua famiglia ancora tanti anni di attività e passione. Abbiamo presentato insieme a Palazzo Zanca Mbracciata – ha affermato Federico Basile – ed è stata una delle ultime cose che ho fatto da sindaco, prima di andare via per poi tornare. Spero che questo dolce continui a portare credito alla nostra città e noi lavoreremo per portare avanti, tutti insieme, il percorso di valorizzazione dell’enogastronomia a Messina».

Anche la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria ha dato il suo importante contributo all’evento, con il Presidente Filippo Nici e i delegati Titti Scolaro (pasticceria) e Giuseppe Arena (gelateria). Quest’ultimo ha portato in degustazione il suo gelato artigianale. Il ricco buffet di dolci, curato interamente dalla Pasticceria Di Pietro, ha concluso in dolcezza la serata.

L’evento ha avuto anche un importante fine solidale, con la presenza di un punto informativo e di raccolta fondi a favore della AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, rappresentata dalla vicepresidente Deborah Chillemi.

«Ringrazio di cuore tutti i rappresentanti delle autorevoli associazioni di cuochi, pasticceri e gelatieri che sono stati presenti e in particolare i rispettivi Presidenti Paolo Romeo, Peppe Leotta e Filippo Nici che hanno offerto il loro contributo per la perfetta riuscita della serata. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a chi ha contribuito all’organizzazione dell’evento, a chi ci ha fatto arrivare un messaggio, una telefonata, un pensiero affettuoso o semplicemente un sorriso. Porterò nel cuore ogni momento di questa serata. È stata un’emozione che difficilmente dimenticherò e che mi dà la forza e l’entusiasmo per guardare al futuro con la stessa passione del primo giorno. Grazie Messina. L’affetto che mi avete dimostrato è il riconoscimento più bello di questi trent’anni di storia» – ha concluso Loredana Ermini.

La celebrazione del trentennale della Pasticceria Di Pietro si è così trasformata in un grande omaggio alla cultura gastronomica siciliana e alla capacità di un’impresa familiare di diventare punto di riferimento per la città di Messina.

L’organizzazione dell’evento è stata curata con competenza e professionalità da Barbara Mirabella di Expo.

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