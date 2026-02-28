Comer Sud inaugura a Caltanissetta il nuovo showroom OMODA & JAECOO: oltre 600 presenze per una serata memorabile

Caltanissetta ha risposto con entusiasmo, eleganza e partecipazione all’inaugurazione della nuova concessionaria Comer Sud OMODA & JAECOO, che ieri sera alle ore 19 ha aperto ufficialmente le porte del suo nuovissimo showroom in via Artale Alagona, nella zona industriale.

Un evento nell’evento. Non una semplice apertura, ma una vera e propria celebrazione di visione, innovazione e territorio.

Oltre 600 persone hanno visitato lo showroom nel corso della serata, provenienti non solo dall’hinterland nisseno, ma anche dalle province di Enna, Catania e Agrigento. Un afflusso importante che testimonia la forza del brand Comer Sud e la crescente curiosità verso i marchi OMODA e JAECOO, protagonisti della nuova mobilità internazionale.

Tecnologia, spettacolo e grande attesa per la Jaecoo 8

Cuore pulsante della serata è stato il reveal della nuovissima Jaecoo 8, presentata ufficialmente proprio durante l’inaugurazione. Un momento carico di emozione, accompagnato da musica, luci e una scenografia capace di esaltare il design e la tecnologia di un SUV destinato a diventare protagonista del mercato.

Lo showroom, moderno e immersivo, ha accolto gli ospiti tra eleganza architettonica, dettagli hi-tech e un percorso esperienziale che ha permesso di toccare con mano il futuro della mobilità.

Un evento di comunità e di visione imprenditoriale

Alla serata erano presenti importanti rappresentanti istituzionali e autorità locali, insieme ai vertici del Gruppo. Hanno preso parte all’inaugurazione il Cavaliere Angelo Di Martino, figura storica dell’imprenditoria siciliana, e il General Manager di Comer Sud, Davide Di Martino, che hanno accolto personalmente ospiti e stakeholder, condividendo la visione di crescita e radicamento territoriale dell’azienda.

Particolarmente sentita è stata la partecipazione e l’affetto dimostrato nei confronti di Paolo Di Venti, direttore della nuova sede di Caltanissetta, originario di Enna, accolto con calore da amici, colleghi e clienti. Un momento che ha unito dimensione professionale e sentimento umano, confermando quanto il capitale relazionale sia parte integrante del successo imprenditoriale.

Musica, convivialità e networking

La serata è stata arricchita da musica dal vivo, intrattenimento, momenti di convivialità e un’offerta food & beverage di qualità che ha trasformato l’inaugurazione in un’esperienza immersiva. Clienti, partner e curiosi hanno potuto dialogare con il team commerciale, scoprire le caratteristiche dei nuovi modelli e vivere un’anticipazione concreta di ciò che Comer Sud intende offrire al territorio: innovazione, affidabilità e servizio.

Con questa nuova apertura, Comer Sud consolida la propria presenza in Sicilia e rafforza il posizionamento dei brand OMODA & JAECOO in un’area strategica dell’isola.

L’inaugurazione di ieri non è stata soltanto l’apertura di uno showroom, ma l’inizio di un nuovo capitolo fatto di tecnologia, sostenibilità e visione internazionale, con radici ben salde nel territorio.

Caltanissetta ha risposto. E il futuro è appena cominciato.

