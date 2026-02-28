Enna, Giuseppe La Porta aderisce a Mpa-Grande Sicilia

“In vista delle prossime elezioni amministrative, assistiamo a un vivace dibattito sul futuro del nostro governo locale. Rispetto le opinioni altrui, ma sento il dovere di offrire una prospettiva diversa, basata sulla concretezza del fare piuttosto che sulle etichette di partito. Sono convinto che, nelle elezioni amministrative, ciò che conta realmente sia la buona amministrazione e la gestione oculata della cosa pubblica. I cittadini non chiedono bandiere, ma soluzioni, servizi e una visione di sviluppo. L’esperienza amministrativa guidata dal Sindaco Dipietro ha dimostrato in questi anni di saper governare con competenza. Si è delineata una visione di città in cui comunità, storia, cultura, ambiente, spazi nuovi e ristrutturati, la valorizzazione del territorio inteso in senso più ampio, beni, arte, ambiente e sport ma anche territorio come spazio educativo, una comunità educante che educa attraverso le opportunità che abbiamo offerto (biblioteche, spazi aperti, teatri ecc.) nei fatti tutto quanto è stato possibile realizzare con il reperimento di risorse esterne allo striminzito bilancio comunale e che, sebbene già visibile in molti interventi, ha ancora bisogno di quella spinta propulsiva per essere completata e consolidata. Per queste ragioni, non si dovrebbero avere remore a continuare questa esperienza amministrativa anche per la prossima consiliatura non per attaccamento alla poltrona, ma per la volontà di non lasciare a metà un lavoro che sta portando frutti tangibili, so bene per esperienza personale che certe visioni hanno bisogno di uomini che ci credano, a titolo solo di esempio, nella mia precedente esperienza assessoriale, misi le basi per” la casa del volontariato” che si realizzerà, oggi, dopo 16 anni! In quest’ottica, aderisco convintamente a Grande Sicilia -MPA, movimento che raggruppa esperienze civiche, autonomistiche e democratiche e che in questi anni di amministrazione cittadina ha dimostrato capacità, visione e amore per Enna”.

Lo dichiara Giuseppe La Porta, Assessore alla Pubblica Istruzione e già Consigliere Comunale di Enna

Advertisement

Advertisement

Visite: 84