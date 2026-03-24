COLON-RETTO, QUANDO IL TEMPO DIVENTA CURA

Favorire percorsi di prevenzione e diagnosi precoce: è l’impegno congiunto di Fondazione Humanitas Sicilia e ASP di Catania che insieme mirano a sensibilizzare la comunità etnea

Martedì 31 marzo, alle ore 16.30, al Museo Diocesano di Catania (via Etnea 8) si terrà la conferenza “Colon-retto, quando il tempo diventa cura”, organizzata da Fondazione Humanitas Sicilia e ASP di Catania. In Italia nel 2024 sono state circa 48.706 le nuove diagnosi di tumore al colon retto. Negli uomini è il terzo tumore più diffuso, dopo quello della prostata e del polmone, nelle donne è il secondo, dopo quello della mammella.

L’obiettivo in Sicilia è diffondere più informazioni per sensibilizzare le persone e favorire così la diagnosi precoce. La campagna di screening per la prevenzione attiva sul territorio per la ricerca del sangue occulto nelle feci, il percorso sanitario garantito gratuitamente ai cittadini e l’evoluzione della Ricerca oncologica sulle cure del tumore al colon-retto, saranno trattati durante l’evento con gli interventi del prof. Alessandro Repici (direttore scientifico di Humanitas Istituto Clinico Catanese, direttore del Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e ordinario di Gastroenterologia in Humanitas University), Giuseppe Laganga Senzio (direttore generale dell’Asp di Catania), Giovanni Francesco Di Fede (direttore sanitario dell’Asp di Catania), dott. Carlo Carnaghi e dott. Sebastiano Mongiovì, rispettivamente responsabile Oncologia Medica e Oncoematologia e responsabile Chirurgia Addominale di Humanitas Istituto Clinico Catanese.

L’ingresso per i giornalisti e gli operatori accreditati è previsto alle ore 16.30 di martedì 31 marzo al Museo Diocesano di Catania, in via Etnea 8.

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