Di Paola. “In Sicilia percentuali del No tra le più alte del Paese, ulteriore segno che questo governo deve andare a casa. I nostri programmi per accelerare questo processo”

La clamorosa bocciatura di Schifani da parte della Sicilia. Domani conferenza stampa del M5S all’Ars: “Ora basta chiacchiere, si cambi tutto”

Palermo, 24/03/2026. La nettissima percentuale dei No in Sicilia al referendum ha bocciato non solo una pessima riforma ma anche e soprattutto il governo Schifani, incapace, improduttivo, inutile e dannoso. È ora di cambiare rotta e il M5S moltiplicherà gli sforzi perché questo accada prima possibile. Ne parlerà domani, 25 marzo, nel corso di una conferenza stampa in programma all’Ars alle ore 10.30.

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