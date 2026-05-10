L’ITALIA SI ILLUMINA PER LA FIBROMIALGIA

Il 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, AISF promuove su tutto il territorio nazionale l’illuminazione di viola di edifici e monumenti delle città italiane. Un gesto simbolico e potente, per tener viva l’attenzione su una patologia tuttora non riconosciuta e tutelata.

Di seguito l’elenco di chi ha aderito al nostro invito, grazie a tutti! 💜

❗ELENCO IN AGGIORNAMENTO

ABRUZZO

📍Castiglione Messer Raimondo (TE)

CALABRIA

📍Reggio Calabria

📍Ardore (RC)

📍Bivongi (RC)

📍Bovalino (RC)

📍Bruzzano Zeffirio (RC)

📍Casignana (RC)

📍Caulonia (RC)

📍Gioiosa Ionica (RC)

📍Locri (RC)

📍Marina di Gioiosa Ionica (RC)

📍Monasterace (RC)

📍Roccella Ionica (RC)

📍Samo (RC)

📍Sant’Ilario dello Ionio (RC)

📍Siderno (RC)

📍Stilo (RC)

FRIULI VENEZIA GIULIA

📍Trieste

📍Gorizia

📍Grado (GO)

📍Sagrado (GO)

📍Pordenone

📍Sesto al Reghena (PN)

📍Udine

📍Codroipo (UD)

LAZIO

📍Municipio III Roma Montesacro

📍Ospedale dei Castelli, Ariccia (RM)

📍Castel Gandolfo (RM)

📍Fiumicino (RM)

📍Lanuvio (RM)

📍Tivoli (RM)

📍Velletri (RM)

📍Latina

📍Aprilia (LT)

📍Cisterna di Latina (LT)

LIGURIA

📍Genova

LOMBARDIA

📍Melegnano (MI)

📍Paderno Dugnano (MI)

📍Cornegliano Laudense (LO)

📍Pavia

📍Voghera (PV)

📍Busto Arsizio (VA)

📍Gallarate (VA)

📍Marnate (VA)

📍Somma Lombardo (VA)

PIEMONTE

📍Novara

PUGLIA

📍Mesagne (BR)

SICILIA

📍Palermo

📍Bagheria (PA)

📍Balestrate (PA)

📍Capaci (PA)

📍Isola delle Femmine (PA)

📍Partinico (PA)

📍Terrasini (PA)

📍Enna

📍Ragusa

📍Scicli (RG)

📍Modica (RG)

📍Vittoria (RG)

📍Castellammare del Golfo (TP)

TOSCANA

📍Firenze

📍Ospedale San Donato di Arezzo

📍Castiglion Fiorentino (AR)

📍Terranuova Bracciolini (AR)

📍Carrara

📍Lucca

📍Capannori (LU)

📍Forte dei Marmi (LU)

📍Pietrasanta (LU)

📍Seravezza (LU)

📍Volterra (PI)

TRENTINO ALTO ADIGE

📍Trento

📍Ala (TN)

📍Avio (TN)

📍Baselga di Pinè (TN)

📍Fiavè (TN)

📍Ledro (TN)

📍Levico Terme (TN)

📍Nomi (TN)

📍Pergine Valsugana (TN)

📍Sant’Orsola Terme (TN)

VALLE D’AOSTA

📍Scuola Militare Alpina presso il Castello Gen. Cantore, Aosta

📍Etroubles (AO)

📍Jovencan (AO)

📍Pont Saint Martin (AO)

VENETO

📍Venezia

📍Cinto Caomaggiore (VE)

📍Concordia Sagittaria (VE)

📍Fossalta di Portogruaro (VE)

📍Noventa di Piave (VE)

📍Portogruaro (VE)

📍San Michele al Tagliamento (VE)

📍San Donà di Piave (VE)

📍Teglio Veneto (VE)

📍Conselve (PD)

📍Verona

📍Bovolone (VR)

📍Gazzo Veronese (VR)

📍Isola della Scala (VR)

📍Legnago (VR)

📍Nogara (VR)

📍San Bonifacio (VR)

📍San Martino Buon Albergo (VR)

📍Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

📍Soave (VR)

📍Villafranca di Verona (VR)

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