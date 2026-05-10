L’ITALIA SI ILLUMINA PER LA FIBROMIALGIA: C’E’ ANCHE ENNA
L’ITALIA SI ILLUMINA PER LA FIBROMIALGIA
Il 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, AISF promuove su tutto il territorio nazionale l’illuminazione di viola di edifici e monumenti delle città italiane. Un gesto simbolico e potente, per tener viva l’attenzione su una patologia tuttora non riconosciuta e tutelata.
Di seguito l’elenco di chi ha aderito al nostro invito, grazie a tutti! 💜
❗ELENCO IN AGGIORNAMENTO
ABRUZZO
📍Castiglione Messer Raimondo (TE)
CALABRIA
📍Reggio Calabria
📍Ardore (RC)
📍Bivongi (RC)
📍Bovalino (RC)
📍Bruzzano Zeffirio (RC)
📍Casignana (RC)
📍Caulonia (RC)
📍Gioiosa Ionica (RC)
📍Locri (RC)
📍Marina di Gioiosa Ionica (RC)
📍Monasterace (RC)
📍Roccella Ionica (RC)
📍Samo (RC)
📍Sant’Ilario dello Ionio (RC)
📍Siderno (RC)
📍Stilo (RC)
FRIULI VENEZIA GIULIA
📍Trieste
📍Gorizia
📍Grado (GO)
📍Sagrado (GO)
📍Pordenone
📍Sesto al Reghena (PN)
📍Udine
📍Codroipo (UD)
LAZIO
📍Municipio III Roma Montesacro
📍Ospedale dei Castelli, Ariccia (RM)
📍Castel Gandolfo (RM)
📍Fiumicino (RM)
📍Lanuvio (RM)
📍Tivoli (RM)
📍Velletri (RM)
📍Latina
📍Aprilia (LT)
📍Cisterna di Latina (LT)
LIGURIA
📍Genova
LOMBARDIA
📍Melegnano (MI)
📍Paderno Dugnano (MI)
📍Cornegliano Laudense (LO)
📍Pavia
📍Voghera (PV)
📍Busto Arsizio (VA)
📍Gallarate (VA)
📍Marnate (VA)
📍Somma Lombardo (VA)
PIEMONTE
📍Novara
PUGLIA
📍Mesagne (BR)
SICILIA
📍Palermo
📍Bagheria (PA)
📍Balestrate (PA)
📍Capaci (PA)
📍Isola delle Femmine (PA)
📍Partinico (PA)
📍Terrasini (PA)
📍Enna
📍Ragusa
📍Scicli (RG)
📍Modica (RG)
📍Vittoria (RG)
📍Castellammare del Golfo (TP)
TOSCANA
📍Firenze
📍Ospedale San Donato di Arezzo
📍Castiglion Fiorentino (AR)
📍Terranuova Bracciolini (AR)
📍Carrara
📍Lucca
📍Capannori (LU)
📍Forte dei Marmi (LU)
📍Pietrasanta (LU)
📍Seravezza (LU)
📍Volterra (PI)
TRENTINO ALTO ADIGE
📍Trento
📍Ala (TN)
📍Avio (TN)
📍Baselga di Pinè (TN)
📍Fiavè (TN)
📍Ledro (TN)
📍Levico Terme (TN)
📍Nomi (TN)
📍Pergine Valsugana (TN)
📍Sant’Orsola Terme (TN)
VALLE D’AOSTA
📍Scuola Militare Alpina presso il Castello Gen. Cantore, Aosta
📍Etroubles (AO)
📍Jovencan (AO)
📍Pont Saint Martin (AO)
VENETO
📍Venezia
📍Cinto Caomaggiore (VE)
📍Concordia Sagittaria (VE)
📍Fossalta di Portogruaro (VE)
📍Noventa di Piave (VE)
📍Portogruaro (VE)
📍San Michele al Tagliamento (VE)
📍San Donà di Piave (VE)
📍Teglio Veneto (VE)
📍Conselve (PD)
📍Verona
📍Bovolone (VR)
📍Gazzo Veronese (VR)
📍Isola della Scala (VR)
📍Legnago (VR)
📍Nogara (VR)
📍San Bonifacio (VR)
📍San Martino Buon Albergo (VR)
📍Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
📍Soave (VR)
📍Villafranca di Verona (VR)