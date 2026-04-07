Cinisi, nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume di Sara Favarò “Sicilia a Tavola”

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, si presenta giovedì 9 aprile 2026 alle ore 17,30 presso la Sala del Priore nel Palazzo dei Benedettini in Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Cinisi, il volume di Sara Favarò “Sicilia a Tavola. Saperi e sapori di ieri”. Dopo i saluti di Vera Abbate, Sindaco di Cinisi, di Rosolino Claudio Cardile, Assessore ai Beni Culturali e di Franco Biundo, Presidente BCsicilia Sede di Cinisi, dialogherà con l’Autrice: Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale di BCsicilia. L’iniziativa è promosso da BCsicilia, dal Comune di Cinisi e dall’Università Popolare.

Il volume è un viaggio affascinante nel passato, alla scoperta delle tradizioni e delle pratiche antiche della Sicilia, quando la saggezza popolare dominava la vita quotidiana. Questo libro fa scoprire come i nostri avi preservavano il cibo utilizzando metodi ingegnosi e naturali. Attraverso ricordi personali, l’autrice aggiunge un tocco di intimità e umanità che arricchisce ulteriormente il libro, invitandoci a riflettere sull’importanza di preservare le nostre radici culturali, in un’epoca in cui la modernità sembra aver superato le vecchie tradizioni. Il contrasto tra i ricordi dolci e quelli drammatici contribuisce a creare un racconto completo e realistico della vita di un tempo. La cucina tradizionale siciliana viene narrata con passione e rispetto attraverso la dedizione dell’autrice e la sua capacità di evocare emozioni e di condividere esperienze personali.

L’autrice Sara Favarò, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è scrittrice, giornalista, studiosa di tradizioni popolari, poetessa, attrice e cantautrice. Ha pubblicato 80 libri: favole, romanzi, poesie, saggi, testi teatrali, soggetti per il cinema. Attrice, recita dal 1975. Dirige il gruppo teatrale e musicale SikeliA. La sua prima incisione discografica è del 1980, seguita da molte altre. Collabora con le scuole in progetti di legalità, teatro, canto e recupero della cultura siciliana. Ospite di emittenti radiotelevisive mondiali quali la TV tedesca NDR, Hessischer Rundfunk di Francoforte, WDR di Colonia, Bayerischer Rundfunk di Monaco, la slovena Radio Capodistria, l’australiana Rete Italia di Melbourne, le italiane RAI, Mediaset, LA7, ha ricevuto recensioni dalla stampa internazionale: le tedesche Brigitte, Elle, El Mundo di Madrid, La Fiamma di Melbourne, Il Globo di Sidney, Il Cittadino Canadese, Corriere Italiano di Montreal, Sikania in America. È autrice di centinaia di articoli sul folklore e inchieste sociali. L’ultimo suo libro: “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale”, edito dalla casa Editrice Don Lorenzo Milani, è un racconto-inchiesta che nasce da un dialogo autentico tra la scrittrice e l’.A., che mette di fronte al rischio dell’omologazione e della dipendenza, ma anche alla possibilità di un nuovo equilibrio tra umano e artificiale.

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