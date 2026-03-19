Ciclone Harry, dal 31 marzo al via le domande per il contributo Simest alle imprese dell’export
Ciclone Harry, dal 31 marzo al via le domande per il contributo Simest alle imprese dell’export
A partire dal 31 marzo sarà possibile presentare le domande per accedere al contributo a fondo perduto di Simest per sostenere le imprese orientate all’export che hanno subito danni a causa dell’uragano Harry di gennaio in Sicilia, Sardegna e Calabria. Si tratta di un pacchetto di 130 milioni di euro messo in campo dal ministero degli Affari esteri e presentato lo scorso 2 febbraio dal vicepremier Antonio Tajani e dal presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d’Orléans a Palermo, nel corso di un incontro con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo.
La misura copre i danni a immobili, attrezzature, macchinari, automezzi e scorte di magazzino, con un importo massimo di 5 milioni di euro per impresa. Possono accedervi le aziende di tutte le dimensioni che abbiano realizzato, nell’esercizio 2025, un fatturato export diretto pari ad almeno il 3%, oppure che dimostrino di operare in filiere esportatrici con una quota minima del 10% del proprio fatturato.
Le istanze potranno essere inviate tramite il portale Simest, la società che sostiene la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, a partire dalle 9 del 31 marzo 2026.