Officina Democratica lancia “Lavori, Diritti, Politiche”:

sette incontri, a Catania, sul futuro del mercato del lavoro

Il ciclo di dibattiti prenderà il via giovedì 18 giugno a Palazzo Platamone

Officina Democratica, Circolo Catanese del Partito Democratico, dà il via un ciclo di sette incontri pubblici dal titolo “Lavori, Diritti, Politiche: I dialoghi catanesi di Officina Democratica”. L’iniziativa intende offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione sulle grandi trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro: dai nodi strutturali di lungo periodo alle ricadute delle transizioni in atto (digitale, demografica ed ecologica).

Gli appuntamenti si terranno ogni giovedì, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele II n. 121, Catania. Ciascun incontro vedrà la partecipazione di accademici, sindacalisti della CGIL, esponenti della Fondazione Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale (ENIA) e rappresentanti delle istituzioni.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno 2026, con il dibattito “Il lavoro nel capitalismo digitale: tra continuità e fratture”. Saluti Istituzionali: On. Anthony Barbagallo, segretario regionale; Giuseppe Pappalardo, segretario provinciale; Giulia De Iorio, segretaria circolo PD Catania centro. Introduce Luigi Di Cataldo, ricercatore dell’Università di Brescia e della Fondazione Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale. Intervengono Davide Luca Arcidiacono, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania; Antonio Nicita, Senatore della Repubblica per il Partito Democratico; Giuseppe Campisi, della CGIL Nidil (Nuove Identità Lavorative); Graziana Morina, avvocata giuslavorista del PD Circolo Catania Centro e di Officina Democratica. Modera Antonio Leo, giornalista del Quotidiano di Sicilia.

Il calendario completo degli incontri prevede:

9 luglio – Il lavoro nei rapporti triangolari: somministrazione, subappalto, piattaforme digitali

10 settembre – Salute e sicurezza: il lavoro di ieri, di oggi e di domani

8 ottobre – Attività ispettiva, innovazione tecnologica e condizioni di lavoro

12 novembre – Invecchiamento della popolazione, bisogni di cura e prospettiva di genere

3 dicembre – Il caporalato in Italia: dal settore agricolo alle piattaforme digitali

17 dicembre – La questione salariale in Italia: una repubblica fondata sul Lavoro

I relatori dei prossimi appuntamenti saranno comunicati nelle settimane successive.

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