CIA SICILIA OCCIDENTALE: DOMANI L’ASSEMBLEA ELETTIVA A ISOLA DELLE FEMMINE

Palermo, 18 febbraio – Si terrà giovedì 19 febbraio, con inizio alle ore 9,30, al Saracen Sands Hotel e Congress Centre di Isola delle Femmine l’assemblea elettiva della Cia Sicilia Occidentale. L’appuntamento rappresenta un momento centrale per la rappresentanza delle imprese agricole delle province di Palermo e Trapani, chiamate a eleggere il nuovo quadro dirigenziale.

Dopo la registrazione dei partecipanti, i lavori saranno moderati dal direttore della Cia Sicilia Occidentale, Luca Basset, con la relazione del vicepresidente vicario Matteo Paladino. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Maurizio Scaccia, direttore nazionale CIA Agricoltori Italiani; Giuseppe Lupo, europarlamentare e vicepresidente della Commissione Bilanci del Parlamento europeo; Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive; Dario Cartabellotta, dirigente generale delle Attività produttive della Regione; Calogero Foti, capo di gabinetto dell’assessorato regionale all’Agricoltura; Giuseppe Ferrarello, presidente del Parco delle Madonie. Concluderà il presidente regionale CIA Sicilia Graziano Scardino.

