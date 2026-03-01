Storie correlate

ippolito

Nidil Cgil: un territorio quello ennese dove è difficile per i giovani l’inserimento lavorativo

Riccardo Marzo 1, 2026

Arpa, Csa-Cisal: “Bene proroga contratti ma ora puntiamo alla stabilizzazione”

Riccardo Febbraio 27, 2026
cepfas

CEFPAS, FP CGIL Caltanissetta: “Subito un intervento della Regione per ripristinare la piena legittimità dell’azione amministrativa”

Riccardo Febbraio 26, 2026

Ultime notizie

filippo randazzo

Atletica Leggera: titolo italiano Indoor sui 60 mt per Filippo Randazzo

Riccardo Marzo 1, 2026
martina tirrito

Tennis Tavolo: l’ennese Martina Tirrito vice campionessa italiana U21 nel doppio

Riccardo Marzo 1, 2026
ippolito

Nidil Cgil: un territorio quello ennese dove è difficile per i giovani l’inserimento lavorativo

Riccardo Marzo 1, 2026
direttivo fenice

Enna, rinnovato il Consiglio direttivo dell’Associazione Ornitologica La Fenice

Riccardo Marzo 1, 2026