Caporalato: Russo ( Flai Cgil Sicilia), “Il protocollo siglato con l’assessore regionale al lavoro è un ulteriore passo nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro agricolo”

Palermo. 13 giu- “ Il protocollo siglato con l’assessore regionale al lavoro, Nuccia Albano, è un ulteriore passo nell’ambito della lotta al caporalato e contro lo sfruttamento del lavoro agricolo che ci vede come sindacato impegnati da anni nei tempi più recenti su tutto il territorio siciliano col progetto “Diagrammi di legalità al centro sud”: lo dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Tonino Russo, a proposito dell’intesa firmata oggi in Sicilia presso l’assessorato regionale che prevede forme di collaborazione per il potenziamento delle azioni di contrasto allo sfruttamento. “Col progetto ‘Diagrammi’, finanziato dal ministero del lavoro e che ci vede capofila, – afferma Russo- siamo presenti in molte province e abbiamo già realizzato corsi di formazione nelle attività agricole come le potature e di lingua destinati agli stranieri, oltre che tirocini in azienda. Da anni peraltro col “sindacato di strada”- aggiunge- percorriamo in lungo e largo l’isola per denunciare sfruttamento e caporali e informare i lavoratori sui loro diritti e ci battiamo per affermare la Rete del lavoro agricolo di qualità. Tuttavia c’è ancora tanto da fare e la collaborazione con le istituzioni che possono avere un ruolo in questa battaglia è fondamentale”. Per Russo “il protocollo afferma l’attenzione sul tema da parte della regione e la necessità di sinergia di tutti i soggetti in campo nella realizzazione delle azioni necessarie a combattere un fenomeno ad oggi purtroppo ancora diffuso, sul quale è necessario che i riflettori siano sempre accesi”. L’intesa parla della realizzazione di incontri informativi sul tema della Rete agricola di qualità, di percorsi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche coinvolte, della realizzazione di eventi pubblici di studio.

Visite: 40