FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK

COMITATO REGIONALE SICILIA

DENOMINAZIONE GARA: Campionato Regionale metri 5.000 rju23sm; CanoaGiovani metri 200-2000;

paracanoa m 2000-5000

LOCALITA’: Lago Nicoletti

DATA: 25 febbraio 2024

COMITATO ORGANIZZATORE: GS Canoa Catania-C.N.Palermo

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATORE Fabrizio Messina (Pres GS Canoa Catania)

RESPONSABILE SICUREZZA: Giovanni Sacco

DIRETTORE DI GARA: Vincenzo Castiglione, Consigliere CR Sicilia

REGOLAMENTO: la gara sarà organizzata in conformità al Regolamento Tecnico Acqua Piatta e Paracanoa;

UFFICIALI DI GARA: Nominati dal F.A.R. Sicilia;

CRONOMETRAGGIO: A cura del Comitato Organizzatore

ISCRIZIONI: entro le ore 13.00 del 23 febbraio 2024, online sul sito http://iscrizionifick.ficr.it

La tassa d’iscrizione, di €. 5,00 per canoista/gara per le categorie allievi, cadetti; € 6,00 per canoista gara

per le categorie ragazzi, junior, u23, senior, paracanoa; € 15,00 per le categorie master

Non è consentita l’iscrizione tardiva.

RITIRI: I ritiri che saranno comunicati dopo il termine previsto per la “Conferma delle Iscrizioni” saranno

penalizzati con una multa di € 30,00 per equipaggio, fino ad un massimo di € 180,00 per Società. Il relativo

importo dovrà essere versato alla F.I.C.K. (CdG art. 2.16.3).

Le Società che non si presentassero alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la multa di € 30,00 per

ogni equipaggio fino ad un massimo di € 200,00 per Società alla F.I.C.K. (CdG art. 2.16.3).

ACCREDITO SOCIETA’: La Conferma delle Iscrizioni avverrà a mezzo mail su crsicilia@federcanoa.it entro le

ore 13.00 del 24 febbraio 2024; Il pagamento della tassa gara dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario

entro la conclusione dell’accredito sul conto corrente Iban: IT82F0623004602000015084481 riportando

l’oggetto “Tasse Gara 25 febbraio della Società ________”

PROGRAMMA DELLE GARE: dalle ore 09.30 del 25 febbraio 2024

CATEGORIE AMMESSE e PROGRAMMA GARE:

Maschili Metri 5.000 Femminili Metri 5.000

Master K1,K2,K4,C1,C2 Master K1,K2,C1

Senior K1,K2,K4,C1,C2,C4 Senior K1,K2,K4,C1,C2

Under 23 K1,K2,K4,C1,C2,C4 Under 23 K1,K2,K4,C1,C2

Junior K1,K2,K4,C1,C2,C4 Junior K1,K2,K4,C1,C2

Ragazzi K1,K2,K4,C1,C2,C4 Ragazze K1,K2,K4,C1

Via Mariano Stabile n. 139 – Telefono: 347 4491802

E-mail: crsicilia@federcanoa.it – PEC: crsicilia@pec.federcanoa.it – www.federcanoa.it/sicilia

PARACANOA

CATEGORIA DISTANZA CLASSI IMBARCAZIONI

Giovanissimi – Unica 2.000 mt DIR A – DIR B K1

Ragazzi – Junior

Senior – Master 2.000 mt KL1, KITA1 – VL1, VITA1

KL2, KITA2 – VL2, VITA2 K1, K2, V1, V2

5.000 mt. KL3, KITA3 – VL3, VITA3

2.000 mt. B1, B2, B3 K1, K2, V1, V2

NOTA BENE

Al termine degli accrediti delle società sarà consegnato il programma di gara con gli orari definitivi.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento tecnico canoa velocità e

paracanoa

Per la paracanoa è obbligatorio l’uso del giubbino salvagente

Visite: 99