Canoa domani al Lago Nicoletti il Memorial Antonino Rigano”
“ Memorial Antonino Rigano “Gara Interregionale metri 200 – 500 rag/Jun/Senior;
CanoaGiovani metri 200-2000; Paracanoa metri 200-500
LOCALITA’: Diga Nicoletti (EN)
DATA: Domenica 10 Maggio 2026
ORGANIZZAZIONE: ASD Circolo Nautico Teocle via IV Novembre s.n.c. 98035 Giardini Naxos (ME)
Cell: +39 3311331030 – mail: info@cnteocle.it – Pec: info@pec.cnteocle.it
Responsabile Comitato Organizzatore: Sig. Privitera Francesco
Responsabile Soccorso in Acqua: Sig. Sacco Giovanni
DIRETTORE DI GARA: Spina Maurizio – Consigliere CR Sicilia
UFFICIALI DI GARA: nominati dal FAR.
CRONOMETRAGGIO: a cura della FICR
REGOLAMENTO: la gara sarà organizzata in conformità al vigente Codice di Gara – Sez. 1 – Velocità e Sezione 6- Paracanoa.
ISCRIZIONI:da effettuare on-line al Comitato Organizzatore, entro le ore 20:00 di venerdì 08/05/2026 al
seguente indirizzo: http://iscrizionifick.ficr.it
La tassa di iscrizione per le categorie Allievi/Cadetti è pari al costo 5,00€ per le categorie Ragazzi è pari al costo 6,00 € ad
atleta per ogni gara, escluso le riserve. La tassa di iscrizione alla gara deve essere pagata tramite bonifico bancario
anticipato per l’importo risultante dalle iscrizioni con scadenza 08/05/2026 c/c intestato a: ASD Circolo Nautico Teocle
IBAN: IT81C0200882220000102727828 (Causale: Tassa Gara 10 Maggio 2026 della Società ________ )
RITIRI: possono essere comunicati al Comitato Organizzatore in sede d’accredito e negli orari previsti per
l’accredito.
I ritiri che saranno comunicati dopo il termine stabilito saranno penalizzati con una multa di € 30,00 per equipaggio, fino ad un
massimo di € 180,00 per Società. Il relativo importo dovrà essere versato alla F.I.C.K. (CdG art. 2.16.3).Le Società che non si
presentassero alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la multa di € 30,00 per ogni equipaggio fino ad un massimo di €
200,00 per Società alla F.I.C.K. (CdG art. 2.16.3).
ACCREDITO SOCIETA’: La Conferma delle Iscrizioni avverrà a mezzo mail su crsicilia@federcanoa.it entro le ore 13:00
del 09 maggio 2026. I rappresentanti di Società dovranno mostrare ricevuta del bonifico bancario.Via Pulei 37, Mascalucia – Tel. 3476434722
E-mail: crsicilia@federcanoa.it – PEC: crsicilia@pec.federcanoa.it – www.federcanoa.it/sicilia
VELOCITA’ – GARE AMMESSE CANOA KAYAK:
VELOCITA’ – GARE AMMESSE PARACANOA (MASCHILE E FEMMINILE):
CATEGORIA DISTANZA CLASSI IMBARCAZIONI
GIOVANISSIMI 200 mt.
KL1, KITA1 – VL1, VITA1
KL2, KITA2 – VL2, VITA2
KL3, KITA3 – VL3, VITA3
B1, B2, B3
K1, V1
GIOVANISSIMI 200 mt. DIR A e DIR B K1 – K2 DIR B
UNICA 200 mt. DIR A e DIR B K1 – K2 DIR B
500 mt. K1 – K2 DIR B
RAGAZZI
200 mt. KL1, KITA1 – VL1, VITA1
KL2, KITA2 – VL2, VITA2
KL3, KITA3 – VL3, VITA3
B1, B2, B3
K1, V1
500 mt.
JUNIOR
200 mt. KL1, KITA1 – VL1, VITA1
KL2, KITA2 – VL2, VITA2
KL3, KITA3 – VL3, VITA3
B1, B2, B3
K1, K2, V1, V2
500 mt.
SENIOR
200 mt.
KL1, KITA1 – VL1, VITA1
KL2, KITA2 – VL2, VITA2
KL3, KITA3 – VL3, VITA3
K1, K2, V1, V2,
K4 STAR *
V2 STAR *
B1, B2, B3 K1, K2, V1, V2
500 mt. KL1, KITA1 – VL1, VITA1
KL2, KITA2 – VL2, VITA2
KL3, KITA3 – VL3, VITA3
B1, B2, B3
K1, K2, V1, V2
500 mt.
SENIOR K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
SENIOR K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1
JUNIOR K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
JUNIOR K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1
RAGAZZI K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
RAGAZZE K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1
Maschili 200m 2000m Femminili 200m 2000m
Allievi A K1 420, K2 520 Allieve A K1 420, K2 520
Allievi B K1 420, K2 520
C1 420, C2 520
K1 420, K2 520,
C1 420, C2 520
Allieve B K1 420, K2 520
C1 420, C2 520
K1 420, K2 520,
C1 420, C2 520
Cadetti A K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
Cadette A K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
Cadetti B K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2
Cadette B K1, K2
C1, C2
K1, K2
C1, C2Via Pulei 37, Mascalucia – Tel. 3476434722
E-mail: crsicilia@federcanoa.it – PEC: crsicilia@pec.federcanoa.it – www.federcanoa.it/sicilia
SVOLGIMENTO DELLE GARE – Domenica 10 maggio 2026 dalle ore 9:30