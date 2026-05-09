Storie correlate

lago nicoletti

Canoa: al Lago Nicoletti il campionato regionale di Fondo sui 5 mila metri

Riccardo Aprile 26, 2026

La spiaggia di Mondello ospita la prima gara internazionale dopo la “rivoluzione dei tornelli”: il Trofeo Lido Filippi Beach Sprint

Riccardo Marzo 26, 2026
premiazioni lago

Canoa: ultima gara del 2025 al Lago Nicoletti di Enna

Riccardo Ottobre 26, 2025

Ultime notizie

moncada

Cgil Caltanissetta: la città si risveglia accorgendosi dei problemi del Cepfas e Centro per l’Impiego

Riccardo Maggio 9, 2026
lago nicoletti enna

Canoa domani al Lago Nicoletti il Memorial Antonino Rigano”

Riccardo Maggio 9, 2026

Ravanusa, Regione finanzia il progetto di riqualificazione dell’area colpita dall’esplosione del 2021. Schifani: «Daremo alla città un volto nuovo»

Riccardo Maggio 9, 2026

I sindacati: “Schifani sblocchi subito l’Aran Sicilia. Basta immobilismo o sarà mobilitazione”

Riccardo Maggio 9, 2026