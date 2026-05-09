Canoa domani al Lago Nicoletti il Memorial Antonino Rigano”

“ Memorial Antonino Rigano “Gara Interregionale metri 200 – 500 rag/Jun/Senior;

CanoaGiovani metri 200-2000; Paracanoa metri 200-500

LOCALITA’: Diga Nicoletti (EN)

DATA: Domenica 10 Maggio 2026

ORGANIZZAZIONE: ASD Circolo Nautico Teocle via IV Novembre s.n.c. 98035 Giardini Naxos (ME)

Cell: +39 3311331030 – mail: info@cnteocle.it – Pec: info@pec.cnteocle.it

Responsabile Comitato Organizzatore: Sig. Privitera Francesco

Responsabile Soccorso in Acqua: Sig. Sacco Giovanni

DIRETTORE DI GARA: Spina Maurizio – Consigliere CR Sicilia

UFFICIALI DI GARA: nominati dal FAR.

CRONOMETRAGGIO: a cura della FICR

REGOLAMENTO: la gara sarà organizzata in conformità al vigente Codice di Gara – Sez. 1 – Velocità e Sezione 6- Paracanoa.

ISCRIZIONI:da effettuare on-line al Comitato Organizzatore, entro le ore 20:00 di venerdì 08/05/2026 al

seguente indirizzo: http://iscrizionifick.ficr.it

La tassa di iscrizione per le categorie Allievi/Cadetti è pari al costo 5,00€ per le categorie Ragazzi è pari al costo 6,00 € ad

atleta per ogni gara, escluso le riserve. La tassa di iscrizione alla gara deve essere pagata tramite bonifico bancario

anticipato per l’importo risultante dalle iscrizioni con scadenza 08/05/2026 c/c intestato a: ASD Circolo Nautico Teocle

IBAN: IT81C0200882220000102727828 (Causale: Tassa Gara 10 Maggio 2026 della Società ________ )

RITIRI: possono essere comunicati al Comitato Organizzatore in sede d’accredito e negli orari previsti per

l’accredito.

I ritiri che saranno comunicati dopo il termine stabilito saranno penalizzati con una multa di € 30,00 per equipaggio, fino ad un

massimo di € 180,00 per Società. Il relativo importo dovrà essere versato alla F.I.C.K. (CdG art. 2.16.3).Le Società che non si

presentassero alle gare dovranno versare la tassa di iscrizione e la multa di € 30,00 per ogni equipaggio fino ad un massimo di €

200,00 per Società alla F.I.C.K. (CdG art. 2.16.3).

ACCREDITO SOCIETA’: La Conferma delle Iscrizioni avverrà a mezzo mail su crsicilia@federcanoa.it entro le ore 13:00

del 09 maggio 2026. I rappresentanti di Società dovranno mostrare ricevuta del bonifico bancario.Via Pulei 37, Mascalucia – Tel. 3476434722

E-mail: crsicilia@federcanoa.it – PEC: crsicilia@pec.federcanoa.it – www.federcanoa.it/sicilia

VELOCITA’ – GARE AMMESSE CANOA KAYAK:

VELOCITA’ – GARE AMMESSE PARACANOA (MASCHILE E FEMMINILE):

CATEGORIA DISTANZA CLASSI IMBARCAZIONI

GIOVANISSIMI 200 mt.

KL1, KITA1 – VL1, VITA1

KL2, KITA2 – VL2, VITA2

KL3, KITA3 – VL3, VITA3

B1, B2, B3

K1, V1

GIOVANISSIMI 200 mt. DIR A e DIR B K1 – K2 DIR B

UNICA 200 mt. DIR A e DIR B K1 – K2 DIR B

500 mt. K1 – K2 DIR B

RAGAZZI

200 mt. KL1, KITA1 – VL1, VITA1

KL2, KITA2 – VL2, VITA2

KL3, KITA3 – VL3, VITA3

B1, B2, B3

K1, V1

500 mt.

JUNIOR

200 mt. KL1, KITA1 – VL1, VITA1

KL2, KITA2 – VL2, VITA2

KL3, KITA3 – VL3, VITA3

B1, B2, B3

K1, K2, V1, V2

500 mt.

SENIOR

200 mt.

KL1, KITA1 – VL1, VITA1

KL2, KITA2 – VL2, VITA2

KL3, KITA3 – VL3, VITA3

K1, K2, V1, V2,

K4 STAR *

V2 STAR *

B1, B2, B3 K1, K2, V1, V2

500 mt. KL1, KITA1 – VL1, VITA1

KL2, KITA2 – VL2, VITA2

KL3, KITA3 – VL3, VITA3

B1, B2, B3

K1, K2, V1, V2

500 mt.

SENIOR K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

SENIOR K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1

JUNIOR K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

JUNIOR K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1

RAGAZZI K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

RAGAZZE K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1

Maschili 200m 2000m Femminili 200m 2000m

Allievi A K1 420, K2 520 Allieve A K1 420, K2 520

Allievi B K1 420, K2 520

C1 420, C2 520

K1 420, K2 520,

C1 420, C2 520

Allieve B K1 420, K2 520

C1 420, C2 520

K1 420, K2 520,

C1 420, C2 520

Cadetti A K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

Cadette A K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

Cadetti B K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2

Cadette B K1, K2

C1, C2

K1, K2

C1, C2Via Pulei 37, Mascalucia – Tel. 3476434722

E-mail: crsicilia@federcanoa.it – PEC: crsicilia@pec.federcanoa.it – www.federcanoa.it/sicilia

SVOLGIMENTO DELLE GARE – Domenica 10 maggio 2026 dalle ore 9:30

Advertisement

Advertisement

Visite: 131