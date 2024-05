Calciomercato folle: Come i grandi Investitori hanno plasmato Serie A

All’interno del contesto calcistico il calciomercato è sicuramente da considerare come uno degli aspetti più frenetici. Le squadre di Serie A ogni anno sono impegnate in una corsa contro il tempo. Obiettivo? Garantirsi i migliori giocatori disponibili, puntando ai talenti migliori e cercando di rafforzare le proprie rose per apportare migliorie concrete e quanto più tangibili. L’impatto del calciomercato ha un’influenza incredibile su vari aspetti, uno di questi è indubbiamente legato alle scommesse calcio . Il motivo è strettamente legato alle squadre e le relative prestazioni dei giocatori, fattori che influenzano direttamente le probabilità e le previsioni per chi fa betting.

C’è da dire anche che i trasferimenti di grandi giocatori possono generare aspettative importanti tra tifosi e quindi tra gli scommettitori, aumentando l’interesse generale verso determinate squadre e le possibili partite coinvolte. Il calciomercato raggiunge spesso livelli di follia, o di audacia se vogliamo usare altri termini. Scopriamo di più su queste grandi rivoluzioni di mercato analizzando alcuni trasferimenti famosi che hanno plasmato la Serie A.

Trasferimenti significativi

Numerosi trasferimenti hanno caratterizzato significativamente il panorama calcistico della Serie A, alcuni di questi attirando particolare attenzione a causa dell’entità degli investimenti coinvolti, oltre che per l’impatto previsto sulle relative squadre. Vediamo a seguire i trasferimenti più rilevanti ed i giocatori coinvolti, ma anche le squadre di provenienza e di destinazione, nonché i costi dei trasferimenti.

Cristiano Ronaldo, Juventus ➔ Manchester United

Per Ronaldo non è necessaria presentazione, indubbiamente uno dei calciatori più iconici e prolifici al mondo. Squadra di provenienza: Juventus, club italiano di Serie A. Squadra di destinazione: Manchester United, club inglese di Premier League. Costo del trasferimento: non comunicato ufficialmente, ma si stima intorno ai 25-30 milioni di euro.

Romelu Lukaku, Chelsea ➔ Inter

Dell’attaccante belga Lukaku si registra uno dei record più pazzeschi per la Serie A. Squadra di provenienza: Chelsea, club inglese di Premier League. Squadra di destinazione: Inter, club italiano di Serie A. Costo del trasferimento: Circa 115 milioni di euro.

Lautaro Martinez, Inter ➔ Paris Saint-Germain

Scopriamo di più riguardo al trasferimento del giovane talento argentino con potenziale da top scorer. Squadra di provenienza: Inter, club italiano di Serie A. Squadra di destinazione: Paris Saint-Germain, club francese di Ligue 1. Costo del trasferimento: Non comunicato ufficialmente, ma si parla di una cifra attorno ai 80-90 milioni di euro.

Lorenzo Insigne, Napoli ➔ Barcelona

Ecco i dettagli del trasferimento del talentuoso esterno offensivo italiano dalla tecnica raffinata. Squadra di provenienza: Napoli , club italiano di Serie A. Squadra di destinazione: Barcelona, club spagnolo di La Liga. Costo del trasferimento: Circa 40 milioni di euro, più eventuali bonus legati alle prestazioni.

Federico Chiesa, Juventus ➔ Bayern Monaco)

Per Chiesa, promettente attaccante italiano, ecco i dati che conosciamo del trasferimento al Bayern Monaco. Squadra di provenienza: Juventus, club italiano di Serie A. Squadra di destinazione: Bayern Monaco, club tedesco di Bundesliga. Costo del trasferimento: Non comunicato in via ufficiale, parliamo in questo caso di circa 70-80 milioni di euro.

Novità da FIFA

Negli ultimi tempi FIFA ha avanzato delle novità importanti per tutti gli agenti di calcio, il fine è quello di promuovere un trasferimento sempre più equo, migliorando l’integrità del calciomercato e garantendo una maggiore tutela degli interessi dei giocatori. Le novità includono: un sistema di licenze globale a livello mondiale, atto a standardizzare i requisiti per diventare agente di calcio e stabilire norme comuni per l’intero settore. Un limite massimo sulle commissioni per promuovere una struttura più equa ed evitare commissioni esorbitanti che potrebbero influenzare negativamente i trasferimenti dei giocatori. Vi sarà poi un esame FIFA obbligatorio, in questo per assicurarsi sulla preparazione necessaria per gli agenti, oltre che la conoscenza di tutte le normative e le regole del calcio internazionale. Infine, la FIFA Clearing House. Quest’ultima consiste in una implementazione atta a migliorare la trasparenza finanziaria nel trasferimento, per far sì che le commissioni vengano pagate in modo tempestivo e in maniera conforme alle normative vigenti.

