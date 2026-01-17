Il dado è tratto e l’emozione ha finalmente trovato i suoi colori. Nella splendida cornice del Teatro Savio di Palermo, si è svolto il tanto atteso Draft della Jr. NBA FIP Championship 2026, l’evento che ha ufficialmente dato il via alla stagione “americana” del basket giovanile siciliano. In un clima di grande festa e organizzazione impeccabile curata dalla FIP Sicilia, i ragazzi dell’Under 13 della Consolini Enna hanno scoperto il proprio destino: per questa stagione, i giovani atleti ennesi rappresenteranno i Sacramento Kings. L’abbinamento con la franchigia californiana ha scatenato l’entusiasmo dei ragazzi presenti. Grazie alla collaborazione tra FIP e NBA, la Consolini riceve le divise dei Kings, portando sul parquet il celebre viola e argento della squadra californiana che ha fatto la storia della Western Conference. Non si tratta solo di un cambio di maglia, ma di un’esperienza immersiva che permetterà ai giovani cestisti di sentirsi parte integrante del mondo NBA. Il campionato si disputerà adesso con le divise in viola del team californiano; dopo la vittoria di ieri contro Icaro Santa Caterina, i giovani ennesi continueranno la scalata verso le prime posizioni, per la zona playoffs.

