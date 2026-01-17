Eccoci all’aggiornamento delle nostre previsioni.

Oggi, sabato 17 gennaio, e domani domenica ancora clima molto umido e nebbioso ma senza importanti precipitazioni, a parte le tipiche pioviggini causate dal levante/scirocco (le piogge, previste, della scorsa sera e notte hanno dato accumuli di 19 millimetri, un dato importante).

Il tempo, dopo questa effimera pausa, tornerà a farsi via via più perturbato dalla seconda parte della giornata di domenica ma forse con qualche anticipo. Da lunedì a martedì, poi, avremo il clou del maltempo. Dalle ultime elaborazioni, sembra che le precipitazioni saranno più persistenti ma un po’ meno estreme, seppure in un contesto di elevati accumuli in millimetri: da lunedì pomeriggio e per tutto martedì i fenomeni più rilevanti.

Per quanto riguarda il vento, resta purtroppo l’allerta per le raffiche di vento forte per circa 24 ore. Saranno appunto raffiche episodiche magari, ma il rischio c’è, e si potrebbero avere velocità notevoli. Nella Sicilia meridionale comunque le situazioni peggiori.

Ieri suggerivo di non seguire gli allarmi, spesso strumentali, dei vari siti meteo, ma di aspettare i bollettini degli enti proposti che stanno già arrivando del resto. Servirà prudenza quindi, e molta, ma servirà soprattutto buona informazione.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

Associazione MeteoPalermo

Advertisement

Advertisement

Visite: 127