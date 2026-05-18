Le strade delle Madonie e delle montagne Camune hanno regalato nuovi successi alla RO racing che, con i propri equipaggi, è riuscita a portare a casa il successo tra le scuderie nella gara valida per la Coppa rally di zona alla Targa Florio e, sempre nella stessa gara, la vittoria nel Terzo Raggruppamento con Natale Mannino e Franco Granata tra le storiche. In Lombardia buona prestazione collettiva al Trofeo Vallecamonica.

La Targa Florio e il Trofeo Vallecamonica hanno regalato nuovi successi alla scuderia RO racing che anche questo fine settimana si è distinta con i suoi portacolori sulle strade siciliane e lombarde.

Sulle Madonie, nella gara automobilistica più antica del mondo, i rappresentanti del sodalizio, che ha la sua sede operativa a Cianciana, hanno fatto segnare tempi di rilievo che sono valsi risultati importanti.

Nel Campionato italiano assoluto rally, Andrea La Cola e Mattia Verrando, a bordo della loro Suzuki Swift, hanno dovuto penare non poco per portare la loro vettura sul palco d’arrivo. L’esordio dei due giovani liguri nell’edizione 2026 del trofeo indetto dalla Casa del Sol levante, è stato punteggiato da non pochi problemi meccanici: prima la rottura del cambio e poi noie alla frizione non hanno consentito al vincitore della serie riservata alle vetture aspirate nella scorsa stagione di andare oltre la settima posizione di Trofeo.

Nella gara valida per Campionato italiano rally auto storiche, in Terzo Raggruppamento, vittoria di categoria Natale Mannino, coadiuvato da Francesco Granata. I due, a bordo della loro Porsche 911 del Team Guagliardo, hanno subito preso il largo e poi hanno sapientemente amministrato il loro vantaggio nei confronti dei propri inseguitori, giungendo anche settimi in classifica generale. Sempre su una vettura della Casa di Stoccarda, dello stesso raggruppamento, terza posizione di categoria e di classe per Giovanni Modica e Francesco La Franca.

Vittoria tra le scuderie nella gara valida per la Coppa rally di zona, grazie a piazzamenti di Filippo Indovina ed Ernesto Rizzo, ottavi in classifica generale con la loro Skoda Fabia R5, Carlo Stassi e Antonio Candela, secondi di Gruppo e primi di classe con la loro Toyota Yaris R1 T Naz. 4X4 e di Mario Miraglia e Salvatore Alessandra, alla vittoria in classe Rally5 e in Gruppo RC5N. I due a bordo di una piccola Renault Clio Rally5 si sono permessi il lusso di occupare anche la decima posizione della classifica generale.

In Lombardia, tra le montagne camune, al 55° Trofeo Vallecamonica, prima uscita stagionale del Campionato italiano supersalita, nella spettacolare categoria GT Supercup, Giuseppe D’Angelo con la sua Ferrari 488 Challenge ha chiuso le sue fatiche al terzo posto in Divisione I e al secondo di classe. La giovane Kadija Mourtaji sempre su Ferrari 488 Challenge ha colto la piazza d’onore tra le Dame. Positivo il debutto stagionale con la Ferrari 296 Challenge Evo, per Giovanni del Prete che è giunto a un passo dal podio di classe.

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