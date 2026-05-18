Ateneo su un podio della 110^ Targa Florio

A cinquant’anni dallo storico successo assoluto nella corsa madonita del 1976 , Giallombardo e Alfano riportano la scuderia palermitana tra i premiati del CRZ. Successo anche per Alessandro Tortora in Valcamonica, mentre Cassibba prosegue il lavoro di sviluppo della Nova Proto

Palermo, 18 Maggio. Fine settimana di grande prestigio e risultati importanti per Ateneo Motorsport, tornata protagonista alla 110^ Targa Florio, appuntamento dal fascino unico che ha riportato la scuderia palermitana sulle strade della corsa più antica del mondo esattamente a cinquant’anni da uno dei successi assoluti più significativi della propria storia sportiva.

A firmare il ritorno di Ateneo tra i premiati della Targa Florio sono stati Giuseppe Giallombardo e Gabriele Alfano, autori di una gara concreta e veloce nella Coppa Rally di 9ª Zona. L’equipaggio, al volante della Peugeot 208 VTI, ha conquistato un prezioso piazzamento sul podio di categoria confermando l’eccellente momento di forma e rilanciando ulteriormente le proprie ambizioni nella classifica della CRZ, dove il duo siciliano si sta ritagliando un ruolo sempre più importante dopo le brillanti prestazioni delle prime gare stagionali.

Da sottolineare anche l’ottimo 4° posto assoluto conquistato da Giuseppe Puccio e Davide Monteleone sulla Ford Fiesta Rally3, risultato di rilievo per quella che rappresenta una delle nuove e più interessanti presenze all’interno della famiglia Ateneo Motorsport.

Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, purtroppo, si è invece fermata molto presto l’avventura di Maurizio Terracchio e Lorenzo Aquilino, costretti allo stop già sulla seconda prova speciale con la Peugeot 208 VTI di classe Rally4.

A tenere alti i colori Ateneo nel CIRAS sono stati invece Vincenzo Lo Presti e Giuseppe Lusco, protagonisti di una prestazione particolarmente positiva con la BMW 2002 di 1° Raggruppamento. L’equipaggio ha conquistato il successo di categoria centrando inoltre un piazzamento di metà classifica assoluta di grande valore, soprattutto considerando il confronto con vetture decisamente più recenti e performanti sotto il profilo tecnico.

Più complicata invece la gara di Salvatore Battaglia e Kowalsky, impegnati nel 2° Raggruppamento con la Porsche storica, rallentati da una competizione resa particolarmente selettiva e difficile sin dalle prime battute.

Dalla Sicilia alla Lombardia, Ateneo Motorsport si è poi confermata protagonista anche al 55° Trofeo Vallecamonica, dove Alessandro Tortora ha nuovamente dato spettacolo imponendosi con autorevolezza. Il pilota della Peugeot 308 RS Cup ha costruito il proprio successo con due salite praticamente identiche, entrambe sul notevole passo del 4’31”, fermando il cronometro sul tempo complessivo di 9’02”93. Una prestazione che gli ha consentito di inserirsi nelle posizioni di vertice della classifica assoluta, davanti e in mezzo a vetture GT, TCR ed E1 sulla carta ben più performanti. Prosegue infine anche il lavoro di sviluppo di Samuele Cassibba, impegnato nel perfezionamento della Nova Proto V8 3000 in vista dei prossimi appuntamenti del Supersalita. Il pilota comisano continua infatti il percorso di affinamento tecnico e di raccolta dati, fondamentale per presentarsi nelle migliori condizioni ai prossimi impegni stagionali, dopo il lungo stop invernale

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