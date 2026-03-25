Attività produttive, Tamajo: «Con il nuovo hub per l’innovazione Patic di Palermo costruiamo il futuro in Sicilia»

«Con il Palermo Technology Innovation Center vogliamo creare un ecosistema solido e competitivo capace di trattenere talenti e attrarre investimenti in Sicilia. Puntare sull’innovazione significa costruire opportunità concrete per i giovani e sostenere la crescita delle nostre imprese in un mercato sempre più globale». Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commenta la nascita nel capoluogo di Patic, il nuovo hub dedicato allo sviluppo dell’innovazione tecnologica e imprenditoriale, finanziato dalla Regione Siciliana e promosso dalla società Sispi.

Sostenendo la nascita e la crescita di startup ad alto potenziale e accompagnando la trasformazione digitale, il progetto punta a rafforzare l’ecosistema locale dell’innovazione. Al centro dell’iniziativa c’è una piattaforma digitale per favorire networking, collaborazione e scambio di competenze tra startup, imprese, investitori, istituzioni e centri di ricerca.

«Il progetto – aggiunge Tamajo – rappresenta un passo strategico per la trasformazione digitale del territorio. Palermo e la Sicilia hanno tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo per l’innovazione e stiamo portando avanti iniziative che rafforzano questa visione».

Il programma di accelerazione Patic 2026, coordinato da Sispi con il supporto di Zest Innovation e SkillforEquity, coinvolgerà dieci startup in un percorso di tre mesi dedicato alla preparazione al fundraising. Il programma sarà presentato ufficialmente martedì prossimo, 31 marzo, alle 10.30 ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, nel corso di una conferenza stampa alla presenza delle istituzioni e dei partner coinvolti.

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