Fine settimana denso di impegni nazionali per gli atleti della Pro Sport ’85

Asia Cordaro in gara nel Triplo a Caorle ai Campionati Italiani Allieve. Valentina Rubino e Giuseppe Giarrizzo in pedana rispettivamente nel Lungo e nell’Alto a Fabriano ai Campionati Nazionali Universitari.

Sarà un fine settimana bollente, non solo per il caldo afoso che imperversa sulla penisola, quello che aspetta gli atleti della Pro Sport ’85 impegnati in due eventi a carattere nazionale. Week end con due importanti manifestazioni: i Campionati Italiani Allievi\e a Caorle (VE) e i Campionati Nazionali Universitari a Fabriano (AN).

Asia Cordaro sarà in gara agli Italiani Allieve di Caorle nel Triplo

Alla prima gara, gli Italiani categoria Allievi, parteciperà la Triplista Asia Cordaro, primo anno nella categoria under 17, che ha staccato il biglietto per Caorle in extremis lo scorso sabato atterrando al primato personale di 11,10, circa mezzo metro oltre il suo vecchio limite. L’atleta della Pro Sport 85 che durante la primavera ha combattuto con vari problemi fisici finalmente è riuscita a sbloccarsi e a siglare il minimo per partecipare alla rassegna nazionale giovanile in Veneto. La speranza di Asia è quella di riuscire a saltare su un buon livello e magari migliorare il primato personale. La gara sarà in programma Domenica 25 di mattina alle ore 11,50 con diretta streaming su Atletica TV.

Altri due atleti saranno contemporaneamente in pedana, alla stessa ora pomeridiana delle 16,30 , sempre Domenica 25 ma al centro Italia nelle Marche a Fabriano (AN) per i Campionati Nazionali Universitari: Valentina Agata Rubino e Giuseppe Emanuele Giarrizzo.

Valentina Agata Rubino sarà in gara a Fabriano nel Lungo vestendo i colori del CUS CT

Valentina Rubino sarà in gara nella gara di Salto in Lungo e per l’occasione vestirà i colori del Cus CT, visto che è studentessa nell’ateneo catanese. Si presenta ai nastri di partenza forte della ottava misura di accredito, il 5,91 saltato a Siracusa nel mese di maggio. Misura confermata poi a Palermo una settimana dopo con un 5,87 che le ha permesso per la prima volta di vestire ala maglia di campionessa siciliana assoluta. A dimostrazione della costanza di rendimento di quest’anno la saltatrice della Pro Sport 85 ha anche al suo attivo un 5,88 realizzato ad aprile. L’obbiettivo di Valentina a Fabriano è di piazzarsi dentro la finale a 8 con i tre salti di qualificazione e poi eventualmente giocarsi un piazzamento migliore nei successivi tre. Unica incognita potrebbe essere un piccolo fastidio al piede di stacco che ne ha rallentato la preparazione nell’ultima settimana.

Giuseppe Giarrizzo in gara nell’Alto a Fabriano agli Universitari per il Cus Enna Unikore

Sempre domenica pomeriggio nella pedana di Salto in Alto sarà presente per il secondo anno consecutivo a questi Nazionali Universitari Giuseppe Giarrizzo che difenderà i colori del Cus Enna Unikore. Sesto posto per lui lo scorso anno quando si è presentato in uno stato di forma migliore dell’attuale. A Fabriano, nonostante il suo accredito lo ponga tra i primi 8 del lotto dei partecipanti, dovrà lottare, oltre che con l’asticella anche con i postumi dei recenti infortuni che lo hanno tormentato nell’ultimo periodo. Dopo un esordio a gennaio con un 2,03 che lasciava intravedere ben altri orizzonti purtroppo non è più riuscito ad andare oltre i due metri se non in un’altra occasione, dovendo anche rinunciare a partecipare agli Assoluti Regionali di maggio. Comunque l’atleta spera che i problemi fisici per un pomeriggio lo tormentino di meno e con un pizzico di agonismo in più e un pò di sfortuna in meno possa quantomeno eguagliare il piazzamento del 2022.

