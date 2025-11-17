ARTI MARZIALI: ESAMI DI GRADUAZIONE 1°- 2°- 3° Dan di Karate: Caltagirone, 16 novembre 2025

ESAMI DI GRADUAZIONE 1°- 2°- 3° Dan

Caltagirone, 16 novembre 2025

Giornata intensa si è vissuta presso il Palazzetto dello sport “Don Pino Puglisi” dove si è svolta la seconda sessione degli esami regionali di graduazione per cintura nera 1º, 2º e 3º Dan di Karate, organizzata dal Comitato Regionale FIJLKAM Sicilia – settore Karate.

Ben 105 karateka provenienti da varie province siciliane hanno affrontato con grande determinazione le prove previste dal Regolamento Federale, che includono Kihon, Kata e le interazioni oppositive, dimostrando impegno, disciplina e una preparazione tecnica di ottimo livello.

A sovrintendere l’importante appuntamento è stato il Presidente del settore Karate Sicilia, Gaetano Farinetti

A supporto dell’organizzazione e della commissione esaminatrice i tecnici Ruggero Bosco , Nuccio Borzi, membri della Consulta Regionale Sicilia, e Giuseppe Glorioso Responsabile Attività Didattiche entrambi presenti per l’intera durata dell’evento

La Commissione Tecnica Esaminatrice, incaricata di valutare le prove degli atleti, è stata composta da:

Maurizio Fichiera ,Antonino Cannavo,Francesca, Dei Pieri,Sebastiano D’agostino,Giulio Ragusa,Giuseppe Salerno

Una giornata da ricordare, che segna un nuovo passo avanti per i tanti karateka che, con impegno e sacrificio, hanno affrontato una delle prove più significative del loro percorso marziale.

Per la Palestra Shotokan di Barrafranca gli allievi che hanno partecipato sono stati:

Angelo Costa 1° Dan e Cristiano Milano 1° Dan ; da Mazzarino: Angelo La Placa 1° Dan, Carola La Placa 1° Dan, Saverio Galanti 1° Dan e Tommaso Aprile 2° Dan; da Butera: Giovanni Ficicchia 1° Dan

Visite: 100