S.S.D. CHAMPIONS SETTORE KARATE Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (OPEN LEAGUE LOMBARDIA, 20/22 FEBBRAIO VIGEVANO): prima gara nazionale per gli agonisti Daidone Filippo, Scardilli Nathan e Castello Chiara, che si sono confrontati con i migliori atleti in Italia nelle rispettive categorie. Scardilli Nathan ottiene un 7° posto nella categoria U14 -45 kg , risultato stretto perché non gli sono stati assegnati diversi punti. Daidone Filippo, in preparazione per il prossimo Campionato Italiano Assoluto, perde al secondo turno delle eliminatorie nella categoria U21 -60kg, pur dimostrando di poter competere contro chiunque, purtroppo non viene ripescato.Castello Chiara, alla sua prima gara nazionale, esprime una buona prestazione, ma non supera le fasi eliminatorie. Un ringraziamento al nostro sponsor ufficiale, centro di formazione “Centro Studi Aletheia”.

