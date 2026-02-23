Storie correlate

esordienti

Arti Marziali: judo la Ippon Enna protagonista ai campionati regionali Esordienti A e B

Riccardo Febbraio 23, 2026
thomas 5

Arti Marziali: esordio con primo posto per il judoka ennese Thomas Palillo con la maglia del Centro Sportivo Carabinieri

Riccardo Gennaio 26, 2026
salvatore palillo

Arti Marziali: al judoka Salvatore Palillo conferito il grado di VI Dan

Riccardo Gennaio 9, 2026

Ultime notizie

Ordine Commercialisti: Il valore della presenza. Il senso dell’appartenenza. La forza della nostra comunità

Riccardo Febbraio 23, 2026
ucsi

UCSI-Caltanissetta, formazione e deontologia su “Raccontare il sacro: principi deontologici e pratiche operative”

Riccardo Febbraio 23, 2026
corso 2

“La parola che canta”: a Enna il corso di vocalità per coristi e direttori di coro

Riccardo Febbraio 23, 2026

Handball Erice, arriva la Coppa Italia

Riccardo Febbraio 23, 2026