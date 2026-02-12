Storie correlate

Ddl Enti locali. Gennuso (FI) “Voto tecnico e non politico. Tema da affrontare con responsabilità”

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

VOTO SEGRETO ARS. Tomarchio “Strumento da limitare a questioni etiche”

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Ddl Enti locali. D’Agostino “Art. 10 inutile. Abbate responsabile del voto”

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Ultime notizie

IACP Messina, sopralluoghi a Ficarra e Milazzo: manutenzioni, riqualificazione energetica e nuovi progetti PNRR

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

GdiF CALTANISSETTA: CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI, UN ARRESTO.

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

Ddl Enti locali. Gennuso (FI) “Voto tecnico e non politico. Tema da affrontare con responsabilità”

Riccardo Febbraio 12, 2026 0

VOTO SEGRETO ARS. Tomarchio “Strumento da limitare a questioni etiche”

Riccardo Febbraio 12, 2026 0