Oggi, in occasione della 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, l’Archivio di Stato di Enna desidera esprimere vicinanza e solidarietà alla comunità di 𝐍𝐢𝐬𝐜𝐞𝐦𝐢 , ferita da eventi che hanno colpito il suo territorio.

Il paesaggio è memoria, territorio vissuto, storia delle comunità.

Negli archivi queste storie riemergono attraverso documenti che raccontano come nel tempo si è reagito agli eventi della natura, alle trasformazioni del territorio e alle difficoltà che hanno segnato la vita delle persone.

Tra i documenti che saranno presentati nelle nostre mostre, compare anche una testimonianza storica che riguarda la viabilità dell’area di #niscemi, conservata nelle carte amministrative del primo Novecento, segno di quanto le comunità della Sicilia siano connesse tra loro e di come le vicende di un luogo appartengano alla memoria di tutti.

Accanto a questo documento, il percorso espositivo proporrà altre storie e curiosità tratte dalle carte d’archivio, che mostrano come il paesaggio e la popolazione siciliana sia stata nel tempo fragile ma resiliente.

Un percorso tra documenti e fotografie che raccontano il rapporto delicato tra uomo, natura e paesaggio, grazie all’esposizione a cura del Circolo Fotografico Siciliano. La mostra fotografica “𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢- 𝐕𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞” è dedicata alla biodiversità osservata da vicino: gli scatti di Giuseppe Vizzini ci invitano a scoprire forme di vita spesso invisibili e a riflettere su quanto sia importante tutelare e preservare anche ciò che, a prima vista, non si vede.

Inaugurazione mostra documentaria e fotografica:

📅 Lunedì 16 marzo 2026 ore 11.00

📍Archivio di Stato di Enna

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