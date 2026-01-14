Storie correlate

ARS: POLITICA. GIAMBONA “ANNO NUOVO, VITA VECCHIA: IN COMMISSIONE MAGGIORANZA SENZA NUMERI”

Riccardo Gennaio 13, 2026 0

ALTERNATIVA POPOLARE Alfonso Alaimo (coordinatore regionale in Sicilia) «Auguri a Stefano Bandecchi, ora riaggreghiamo i democratici siciliani»

Riccardo Gennaio 13, 2026 0
under 40

Elezioni Amministrative Enna: gli under 35 del Pd “Siamo pronti a scendere in campo”

Riccardo Gennaio 10, 2026 0

Ultime notizie

Terremoto del Belice/Il sindaco di Poggioreale: «Le ricorrenze ci espongono al rischio della retorica. Rimettere al centro dell’impegno emergenze e criticità d’intesa con Stato, Regione e Comuni”

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Crisafulli FAISA CISAL SICILIA: Sciopero di 24 ore venerdì 16 gennaio 2026 nelle aziende Segesta,

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Aeroporto Trapani Birgi Confartigianato Sicilia: «Bene il restyling, coinvolgere le maestranze locali»

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Le borse di studio Idea-Azione promosse dall’Istituto Arrupe Le domande entro il 26 febbraio, alle ore 13

Riccardo Gennaio 14, 2026 0