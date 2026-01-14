Storie correlate

la voce delle cose

“La voce segreta delle cose”: l’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Enna capofila di un progetto innovativo tra letteratura contemporanea e nuovi linguaggi

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

www.vrsicilia.itCenturipe, l’Alberghiero “Don Pino Puglisi” fa il pieno di premi

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Aule fredde in Sicilia, Marano (M5s) e Tanasi (Codacons) uniti per difendere il diritto allo studio

Riccardo Gennaio 13, 2026 0

Ultime notizie

Terremoto del Belice/Il sindaco di Poggioreale: «Le ricorrenze ci espongono al rischio della retorica. Rimettere al centro dell’impegno emergenze e criticità d’intesa con Stato, Regione e Comuni”

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Crisafulli FAISA CISAL SICILIA: Sciopero di 24 ore venerdì 16 gennaio 2026 nelle aziende Segesta,

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Aeroporto Trapani Birgi Confartigianato Sicilia: «Bene il restyling, coinvolgere le maestranze locali»

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Le borse di studio Idea-Azione promosse dall’Istituto Arrupe Le domande entro il 26 febbraio, alle ore 13

Riccardo Gennaio 14, 2026 0