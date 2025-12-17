Storie correlate

Nasce l’associazione “Sara Campanella ETS”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

La migrazione non è di serie B: l’impegno di Don Bosco 2000 per la migrazione circolare

Riccardo Dicembre 17, 2025 0
natale solidale

Natale Solidale di Gioventù Nazionale

Riccardo Dicembre 16, 2025 0

Ultime notizie

Ex Pip in Sicilia, appello dei sindacati alle forze di maggioranza e opposizione: “Fare il possibile per migliorare le condizioni di lavoro”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Ente bilaterale artigianato siciliano e Università degli studi di Palermo, insieme per aiutare gli studenti in nome dell’artigianato Midiri: «Nel 2026 al via un corso di laurea sull’artigianato»

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Nasce l’associazione “Sara Campanella ETS”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Intimidazione al sindaco di Ravanusa, la solidarietà di Anci Sicilia: “Grave episodio che colpisce le istituzioni democratiche”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0