Storie correlate

A Catania il Gran Galà Natalizio della Camerata Polifonica Siciliana

Riccardo Dicembre 17, 2025 0
incudine

“RADICA live”, parte il 21 dicembre da Santa Teresa a Riva (ME) il tour di presentazione del nuovo album di FRANCESCA INCUDINE

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Due eventi il 19 dicembre per Zō: la chiusura del progetto artistico-sociale “I codici della strada” e il live di Vincenzo Virgillito

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Ultime notizie

Ex Pip in Sicilia, appello dei sindacati alle forze di maggioranza e opposizione: “Fare il possibile per migliorare le condizioni di lavoro”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Ente bilaterale artigianato siciliano e Università degli studi di Palermo, insieme per aiutare gli studenti in nome dell’artigianato Midiri: «Nel 2026 al via un corso di laurea sull’artigianato»

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Nasce l’associazione “Sara Campanella ETS”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0

Intimidazione al sindaco di Ravanusa, la solidarietà di Anci Sicilia: “Grave episodio che colpisce le istituzioni democratiche”

Riccardo Dicembre 17, 2025 0