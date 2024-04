Al via a Trapani le verifiche della “Monte Erice”

Ac Trapani e sindaci insieme per il successo della Cronoscalata

TRAPANI, 25 APRILE 2024. “La Monte Erice è un punto essenziale affinché le cronoscalate vengano

definite tali”. È con queste parole che Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani,

organizzatore della 66a edizione della Cronoscalata Monte Erice, prova inaugurale del nuovo Campionato

Super Salita, ha definito la gara trapanese, sempre più appuntamento imperdibile per i piloti. Tanto che

anche quest’anno l’Ac Trapani ha dovuto chiedere la deroga alla federaz ione per accogliere tutte le

richieste di partecipazione, arrivando a 254 piloti al via.

La gara è in programma sabato 27 e domenica 28 aprile, con partenza da Valderice e arrivo a Erice, mentre

oggi e domani piazza Vittorio Emanuele a Trapani si terranno le verifiche. La kermesse motoristica

trapanese, quindi, si distribuisce su 3 Comuni, a dimostrazione del suo profondo legame con tutto il

territorio, quest’anno impreziosito anche dal patrocinio del Comune di Paceco che ospiterà la partita di

calcio di beneficenza in programma questo pomeriggio alle 19 al campo “Mancuso” e che vedrà sfidarsi

la Nazionale piloti Velocità Montagna e una selezione locale composta dai protagonisti del mondo della

“Legalità”.

“La Monte Erice permette di veicolare il turismo e l’immagine del territorio – spiega Giovanni

Pellegrino -. Quest’anno la Monte Erice accende i motori e gli sforzi organizzativi sono immani. Ma

abbiamo dalla nostra la serenità, dettata dalla consapevolezza di ciò che possiamo offrire, lavorando

anche in sinergia con il Comune di Erice che vuole candidarsi a capitale europea dello sport 2027. E, in

quest’ottica, la Monte Erice c’è”.

“Questa competizione è un appuntamento imperdibile che richiama ad Erice visitatori, sportivi e

appassionati – sono le parole di Daniela Toscano, sindaca di Erice -. La Monte Erice è anche un forte

momento di comunità, di aggregazione e di promozione del territorio, con le nostre bellezze naturali e i

luoghi simbolici del nostro borgo. Il comune denominatore è la passione, la stessa che accomuna

organizzatori e amministratori”.

“La Monte Erice è volano di sviluppo – è il pensiero di Francesco Stabile, sindaco di Valderice -. Questa

è un’edizione particolare, perché inaugura il campionato Super Salita, con al via tutte le migliori auto

che sfrecceranno su questi tornanti. Questa gara è un evento nell’evento, capace di coniugare la sana

passione sportiva con la promozione del territorio e le sue bellezze e quest’anno avrò il piacere di esserci,

per il sesto consecutivo, nella doppia veste di sindaco e pilota”.

“Da cittadino di Fico, che dista pochissimo dalla Monte Erice – sottolinea Giacomo Tranchida, sindaco

di Trapani – sono legato alla gara, anche per essere stato sindaco di Valderice, Erice e Trapani e ricordo

che andavo a vedere le corse assieme a mio padre. Poi, mi piace evidenziare l’aspetto dei nostri artigiani

che si inventarono anche piloti. Faccio un plauso all’Aci, perché l’inserimento nel nuovo campionato

Super Salita alza il livello della competizione ed è anche un modo indiretto per parlare del nostro

territorio”.

“Erice città di pace per la scienza, borgo tra i borghi più belli d’Italia diventa città dei motori e dello

sport – evidenzia Rossella Cosentino, assessora allo Sport del Comune di Erice – e attraverso le

bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche, diventa palcoscenico culturale. Quest’anno

abbiamo al via piloti anche dall’estero, da Malta e dall’Austria, e tutti hanno una gran voglia di

sperimentare il nostro circuito”.

“Quest’anno vedremo al via tanti piloti con tantissime vetture nuove – spiega Fabrizio Fondacci,

direttore di gara -. Sarà un’edizione fantastica e inizieremo giovedì con le verifiche annuali a piazza

Vittorio Emanuele a Trapani, per poi continuare venerdì con le altre verifiche. Sabato mattina avremo la

chiusura della strada alle 6.30 e chiedo al pubblico di rispettare g li orari. Alle 8 il via alle prove ufficiali

con la prima manche delle Bicilindriche, per proseguire con il Civm, le Storiche e il Super Salita. A

seguire subito gara-1 del Civm e poi la seconda prova delle altre classi. Domenica partiremo con gara-

2 del Civm, quindi, si terrà gara-1 e gara-2 di Bicilindriche, Storiche e Super Salita. E poi altre novità,

la partita di calcio di beneficenza tra la nazionale piloti e una selezione locale della “Leg alità” e

l’incontro di Gianluca Tassi con le scolaresche di Trapani”

