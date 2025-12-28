Aism: il leonfortese Luca Sanfilippo nuovo presidente provinciale

*Il leonfortese Luca Sanfilippo eletto nuovo presidente della sezione AISM di Enna*

Si è riunito, alla presenza anche del consigliere nazionale Angelo LA VIA, il consiglio direttivo provinciale dell’AISM di Enna.

Nel corso della seduta, sono state distribuite le cariche associative:

Presidente Luca Sanfilippo

Vice Presidente Valeria Barbarino

Segretario Cataldo Tirolo

Tesoriere Alice Amico.

Luca Sanfilippo, che sarà anche il rappresentante provinciale all’interno del Coordinamento Regionale Aism Sicilia, ha già svolto il ruolo di presidenza in due distinte circostanze, dal 2013 al 2018 e subentra alla guida della sezione al posto di Valeria Barbarino.

Consiglieri eletti risultano altresì:

Bonomo Valentina;

Castrogiovanni Natalia;

Di Pasquale Micaela (che coordineranno Nicosia ed i Comuni dell’area Nord della provincia)

Di Maria Antonella;

Pagliaro Cristina.

