Aiac Enna: il 9 dicembre incontro con l’allenatore Armando Maritato

Giornata di formazione per gli associati aiac gruppo Provinciale di Enna.

Appuntamento martedi 09 dicembre 2025

Sala Stampa G.Gaeta, Via dello Stadio Enna , ore 18.30

Argomento :

Come poter Valorizzare e Coltivare il Talento nel settore giovanile

Il Presidente Sergio Colajanni e il direttivo aiac presentano i relatori :

Armando Maritato

Allenatore UEFA B

Allenatore UEFA GKB

Responsabile Tecnico presso FIGC SGS Sicilia, AST (Caltanissetta, Enna, Agrigento)

Alessandro Cereda

Allenatore UEFA B

Psicologo FIGC SGS Sicilia AST ( Caltanissetta, Enna, Agrigento)

Ringraziamo la societa’ Enna calcio nella persona del Presidente Luigi Stompo per la disponibilita’ e collaborazione.

Vi aspettiamo numerosi, aiac Enna una grande famiglia.

