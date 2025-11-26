Aiac Enna: il 9 dicembre incontro con l’allenatore Armando Maritato
Giornata di formazione per gli associati aiac gruppo Provinciale di Enna.
Appuntamento martedi 09 dicembre 2025
Sala Stampa G.Gaeta, Via dello Stadio Enna , ore 18.30
Argomento :
Come poter Valorizzare e Coltivare il Talento nel settore giovanile
Il Presidente Sergio Colajanni e il direttivo aiac presentano i relatori :
Armando Maritato
Allenatore UEFA B
Allenatore UEFA GKB
Responsabile Tecnico presso FIGC SGS Sicilia, AST (Caltanissetta, Enna, Agrigento)
Alessandro Cereda
Allenatore UEFA B
Psicologo FIGC SGS Sicilia AST ( Caltanissetta, Enna, Agrigento)
Ringraziamo la societa’ Enna calcio nella persona del Presidente Luigi Stompo per la disponibilita’ e collaborazione.
Vi aspettiamo numerosi, aiac Enna una grande famiglia.