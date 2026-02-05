AGRIGENTO: NUOVO, RILEVANTE SEQUESTRO DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN CARCERE

Nuovo e importante colpo della Polizia Penitenziaria del Reparto di Agrigento nel contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario. L’operazione conferma l’elevato livello di attenzione, professionalità e spirito di sacrificio del personale in servizio. Come riferisce Calogero Navarra, segretario nazionale del SAPPE per la Sicilia, nel corso dei colloqui con i detenuti, una donna, convivente di un recluso, ha tentato di introdurre fraudolentemente un ingente quantitativo di verosimile sostanza stupefacente, abilmente occultata all’interno di generi alimentari. L’anomalo confezionamento della carne destinata al detenuto ha insospettito gli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno immediatamente intensificato i controlli, rinvenendo e sequestrando la sostanza.

I successivi accertamenti, estesi alla persona, al veicolo in uso alla donna e alla sua abitazione, hanno consentito di rinvenire un ulteriore quantitativo di presunta sostanza stupefacente, una pistola giocattolo modificata e una collezione di monete antiche di dubbia provenienza. La donna è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari.

L’episodio odierno segue un analogo intervento avvenuto nei giorni scorsi, quando il personale addetto al magazzino detenuti aveva scoperto della presunta sostanza stupefacente occultata all’interno di una scarpa contenuta in un pacco inviato da un familiare di un detenuto.

Navarra evidenzia che la Polizia Penitenziaria di Agrigento prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti all’interno dell’istituto, nonostante la cronica carenza di personale e di risorse.

Sull’accaduto è intervenuto anche il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Donato Capece, che ha espresso vivo apprezzamento per la prontezza operativa del personale, sollecitando al contempo un potenziamento degli organici e l’adozione di maggiori strumenti tecnologici per fronteggiare un fenomeno sempre più complesso e pericoloso.

Il SAPPE rivolge un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria di Agrigento per il preziosissimo contributo quotidianamente assicurato alla sicurezza dell’istituto e dell’intera collettività.

