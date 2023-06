Aci Rally Italia Talent: Pergusa apre in questo fine settimana le selezioni

Si tiene a Pergusa in questo fine settimana la prima selezione regionale dell’Aci Rally Italia Talent giunto alla decima edizione. A questo appuntamento pergusino dove partecipano anche i calabresi si sono iscritti. Anche quest’anno partner ufficiale per le vetture è la Suzuki con una flotta di Swift Sport Hybrid e una Swift a cambio automatico con comandi speciali Handytech® per Rally Talent Ability. ACI Rally Italia Talent è un format concepito nel 2014 per permettere a tanti appassionati di avvicinarsi al mondo dei rally e per consentire ai più talentuosi di partecipare gratuitamente a una gara, nelle vesti di veri piloti.

Il format ideato nel 2014 da Renzo Magnani dà a chiunque l’opportunità di mettersi in gioco e di provare a guadagnarsi un sedile nel team ufficiale RIT.

A giudicare piloti e navigatori è uno staff di rallisti pluripremiati di grande esperienza internazionale come Renato Travaglia, Giandomenico Basso e il copilota “Gigi” Pirollo. Toccherà a loro individuare i migliori talenti nelle categorie ACI Talent +14, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati. I piloti e i navigatori che saranno selezionati alle finali nazionali in programma il prossimo autunno potranno poi gareggiare per una volta nella squadra di Rally Italia Talent.

Tutti possono partecipare ad ACI Rally Italia Talent, anche chi non ha mai corso. Non sono necessarie né la patente di guida, né la Licenza ACI SPORT. L’unico requisito indispensabile è avere compiuto 14 anni (per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori).

Per la terza stagione, ACI Rally Italia Talent offrirà una chance anche ai diversamente abili che potranno vivere la loro passione per i motori attraverso l’iniziativa Rally Talent Ability. Il Rally senza Barriere è affiliato all’ACI e riconosciuta dal CONI e permette alle persone con paraplegia o problemi agli arti inferiori di partecipare gratuitamente a tutte le selezioni del talent. Una Suzuki Swift speciale, modificata dall’azienda Handytech® di Moncalvo d’Asti, sarà a disposizione di tutti per mettersi in gioco in tutte le prove di destrezza.

Le successive selezioni si svolgeranno in Sardegna, Lombardia, Toscana/Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Veneto già a partire dalle prossime settimane.

Le iscrizioni si possono effettuare online con una semplice procedura guidata che parte dalla homepage del sito https://www.rallyitaliatalent.it/.

